Marché : le vert domine avant les minutes du FOMC

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes progressent (+0,8% à Londres, +0,6% à Francfort, +0,7% à Paris), dans l'attente de la publication ce soir des minutes de la dernière réunion du FOMC (comité de politique monétaire de la Fed). 'Les membres ont débattu de leurs outils d'intervention et de leur impact sur la croissance de l'activité économique. Des réflexions qui pourraient être utiles en cas de 'choc' sur la croissance mondiale, qui pourrait déstabiliser l'économie américaine', note Aurel BGC. En attendant, on notera que les mises en chantier de logements ont reculé de 3,6% en janvier aux Etats-Unis, mais que les permis de construire ont grimpé de 9,2%, tandis que les prix à la production ont augmenté de 0,5% par rapport au mois précédent. De ce côté de l'atlantique, les prix à la consommation au Royaume Uni ont augmenté à un rythme annuel de 1,8% en janvier, un taux en augmentation de 0,5 point par rapport à celui affiché le mois précédent. 'Pour le comité de politique monétaire (de la Banque d'Angleterre), le fait que l'inflation évolue en ligne avec ses projections lui offre une nouvelle raison de ne pas réduire ses taux d'intérêts à court terme', réagit-on chez Capital Economics. Dans l'actualité des valeurs, Puma bondit de 6,8% à Francfort, entouré pour la publication par le fournisseur d'articles de sport d'un bénéfice net annuel en hausse de 40%, accompagné d'une hausse de dividende. Les investisseurs réservent aussi des accueils favorables aux résultats annuels de Deutsche Telekom et de Covestro (+4,2% chacun) à Francfort, mais sanctionnent lourdement ceux d'Ageas (-4,8%) à Bruxelles. Par ailleurs, International Airlines Group gagne 1,2% à Londres, sur fond d'un renforcement de Qatar Airways au capital du transporteur aérien anglo-espagnol, sa participation passant ainsi de 21,4% à 25,1% au capital.

