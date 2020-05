Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : le vert domine avant la Banque d'Angleterre Cercle Finance • 07/05/2020 à 11:32









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes gagnent du terrain (+0,5% à Londres, +0,8% à Francfort, +0,7% à Paris), avant la conclusion de la réunion de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, en tout début d'après-midi. Peu d'annonces sont attendues de ce côté, la banque centrale ayant déjà abaissé ses taux et déployé une longue liste d'instruments d'assouplissement du crédit en conjonction avec les mesures de relance budgétaire mises en place par le Trésor. La Banque d'Angleterre devrait toutefois réaffirmer son intention de poursuivre cette dynamique d'assouplissement visant à atténuer les suppressions d'emplois et le resserrement des conditions de crédit. En attendant, on notera que la production industrielle a chuté de 9,2% en Allemagne au mois de mars, soit la plus forte baisse depuis le début de la série statistique en 1991, tandis qu'elle a plongé de 16,2% en France. Sur le front des valeurs, les opérateurs délaissent les résultats d'IAG (-3,9% à Londres) et de Credit Suisse (-0,8% à Zurich), mais saluent ceux d'AB InBev (+2,6%) à Bruxelles, d'Ahold Delhaize (+1,9%) et d'ArcelorMittal (+3,2%) à Amsterdam. Cet après-midi aux Etats-Unis, doivent encore être publiés les chiffres de la productivité au titre du premier trimestre (estimation préliminaire) ainsi que les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage.

