Marché: le vert domine avant l'emploi américain information fournie par Cercle Finance • 04/08/2023 à 11:45

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des gains ce vendredi (+0,2% à Londres, +0,3% à Francfort, +0,6% à Paris), confiantes à l'approche de la publication du rapport mensuel sur l'emploi américain, prévue en début d'après-midi.



A titre indicatif, Jefferies anticipe l'annonce de 235.000 créations de postes non agricoles aux Etats-Unis au titre du mois écoulé, après les 209.000 de juin, ainsi que d'un tassement du taux de chômage à 3,5% de la population active.



Toujours sur le front des statistiques, la matinée a vu paraitre, pour le mois de juin, un repli de 0,3% des ventes de détail dans la zone euro et un recul de 0,9% de la production industrielle française, mais un bond de 7% des commandes à l'industrie allemande.



'Cependant, ce bond des commandes largement supérieur aux attentes était dû uniquement à des commandes exceptionnellement importantes, de sorte que cette augmentation est peu susceptible de s'avérer durable', tempère Commerzbank.



'C'est pourquoi les chiffres d'aujourd'hui ne changent rien aux perspectives défavorables pour le second semestre, d'autant plus que de plus en plus d'entreprises jugent que leurs carnets de commandes sont trop faibles', poursuit-il.



Du côté des publications d'entreprises du jour, les opérateurs délaissent celles de Commerzbank (-3%) et de Lanxess (-2%) à Francfort, sanctionnent lourdement celle de WPP (-6%) à Londres, mais acclament celle de Crédit Agricole (+6%) à Paris.