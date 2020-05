Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : le vert domine avant l'emploi américain Cercle Finance • 08/05/2020 à 11:27









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes progressent (+1,4% à Londres, +0,8% à Francfort, +0,7% à Paris), encouragées par le dynamisme de Wall Street la veille, où le Nasdaq est parvenu a effacé toutes ses pertes depuis le 1er janvier. Portés par des signes d'apaisement entre Washington et Pékin, le Dow Jones avait repris 0,9% jeudi, alors que le Nasdaq Composite flambait de 1,3% à 8980 points, repassant ainsi en territoire positif sur l'année 2020. Cette séance de vendredi sera principalement animée par la publication des chiffres mensuels du marché du travail aux Etats-Unis, pour lequel le consensus table sur 21 millions d'emplois détruits et sur une remontée du taux de chômage dans la zone des 15-20%. 'Ce rapport mensuel sera l'indicateur le plus important de la semaine. Les destructions d'emplois devraient avoir été proches de 30 millions le mois dernier et le taux de chômage aura violemment augmenté, passant à deux chiffres', prévenait lundi Aurel BGC. De ce côté de l'Atlantique, l'Allemagne a vu son excédent commercial reculer à 12,8 milliards d'euros en mars, contre 21,4 milliards le mois précédent, du fait d'une chute de 11,8% des exportations, plus forte donc que la diminution de 5,1% des importations. Sur le front des valeurs, ING Group s'adjuge 4% à Amsterdam, la banque ayant dévoilé un BPA trimestriel certes en chute de 40% à 0,17 euro par action, mais dépassant de deux centimes l'estimation moyenne des analystes. Siemens grimpe de plus de 5% après que le conglomérat a signé une performance financière 'robuste' au cours de son deuxième trimestre fiscal au vu du contexte 'compliqué' et indiqué que sa filiale Flender va être scindée, puis cotée.

