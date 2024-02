Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: le vert domine avant l'emploi américain information fournie par Cercle Finance • 02/02/2024 à 11:50









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes gagnent du terrain (+0,4% à Londres, +0,8% à Francfort, +0,6% à Paris), à l'approche de la publication, en début d'après-midi, du rapport du Département du Travail sur l'emploi américain pour janvier.



Un ralentissement des créations de postes non agricoles -qui confirmerait celui des créations d'emplois privés indiqué par le cabinet ADP mercredi- pourrait plaider en faveur d'un assouplissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale.



'Sauf surprise, le marché devrait être encore résilient, avec 155.000 créations d'emplois prévues contre 164.000 le mois précédent. Il s'agit d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine', estime Christopher Dembik, chez Pictet AM.



En attendant, le moral des investisseurs est soutenu par une salve de publications trimestrielles de bonne facture jeudi soir de la part des géants technologiques américains Amazon, Meta Platforms et dans une moindre mesure Apple.



Parmi ses trois poids-lourds des GAFAM, le géant des réseaux Meta Platforms (maison-mère de Facebook) a vu son BPA tripler au quatrième trimestre 2023, et a décidé d'initier le versement d'un dividende trimestriel en mars prochain.



Sur l'OMX, Electrolux lâche plus de 4% sur des pertes creusées en 2023, le fabricant d'électroménager pointant 'la baisse des volumes suite à l'affaiblissement de la demande sur le marché et l'intensification de la pression sur les prix en Amérique du Nord'.



Mercedes-Benz gagne plus de 2% à Francfort, le constructeur automobile ayant fait état jeudi soir de résultats préliminaires bien meilleurs que prévu au titre de 2023, notamment au niveau de son free cash-flow des activités industrielles.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.