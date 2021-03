Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : le vert domine au lendemain du FOMC Cercle Finance • 18/03/2021 à 11:26









(CercleFinance.com) - Les principales Bourses européennes gagnent plus ou moins de terrain (+0,1% à Londres, +0,3% à Paris, mais +1% à Francfort) au lendemain de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) et de la conférence de son président. 'Comme on pouvait s'y attendre, la banque centrale a laissé son taux d'intérêt de référence inchangé dans la fourchette proche de zéro, les membres du comité s'attendant à ne pas toucher aux taux jusqu'en 2023', résumait Wells Fargo mercredi soir. 'Jerome Powell a réaffirmé qu'une politique monétaire accommodante reste appropriée jusqu'à ce que les données montrent clairement que la Fed a respecté son double-mandat de plein emploi et d'inflation légèrement supérieure à 2%', poursuivait-il. Toujours aux Etats-Unis, les opérateurs doivent prendre connaissance ce jeudi des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage et de l'indice 'Philly Fed', puis de l'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board pour février. Pour l'heure, on notera que la balance commerciale de la zone euro s'est établie à +24,2 milliards d'euros en janvier, en diminution par rapport à décembre 2020 (+27,5 milliards), les exportations (-2,8%) ayant davantage diminué que les importations (-1,3%). Côté valeurs, Nokia recule de 2% sur l'OMX, après que l'équipementier télécoms finlandais a dévoilé de nouveaux objectifs à l'horizon 2023, des prévisions 'plutôt prudentes' comparées à celle d'Ericsson selon Oddo. HeidelbergCement reste à peu près stable à Francfort, après la publication par le fournisseur de matériaux de construction d'un BPA ajusté de 6,88 euros et d'un dividende de 2,20 euros par action au titre de l'année écoulée.

