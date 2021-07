Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : le vert domine après les PMI information fournie par Cercle Finance • 23/07/2021 à 11:43









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes avancent ce vendredi (+0,8% à Londres et à Paris, +0,7% à Francfort), sur fond d'un indice PMI dans l'ensemble rassurant à propos de l'activité économique dans la zone euro. Selon son estimation flash, l'indice PMI composite IHS Markit s'est redressé de 59,5 en juin à 60,6 en juillet, soit son plus haut niveau depuis juillet 2000, soutenu par la réouverture de l'économie accompagnant l'allègement des restrictions sanitaires. 'Les dernières données de l'enquête mettent également en lumière les risques importants que la variante delta fait peser sur les perspectives d'activité dans la région', prévient toutefois Chris Williamson, chief business economist à IHS Markit. 'Il semble très probable que les gouvernements éviteront de nouvelles fermetures strictes, et nous pensons que les fortes augmentations des prix des intrants et des extrants seront temporaires', tempère Capital Economics. Au Royaume Uni par contre, l'indice PMI composite ressort à 57,7 en estimation flash pour le mois dernier, en repli sensible, donc, par rapport à 62,2 en juin. 'Des pénuries de personnels et de matériaux ont handicapé la reprise en juillet', expliquent les enquêteurs. Dans l'actualité des valeurs, Vodafone progresse de près de 3% à Londres suite à la publication par l'opérateur de téléphonie mobile d'un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 5,7%, grâce notamment à un moindre taux de désabonnement de ses clients. Signify dévisse de 7% à Amsterdam, malgré un résultat net à peu près stable à 82 millions d'euros dévoilé par le fournisseur de solutions d'éclairage, ainsi qu'une marge d'EBITA ajustée améliorée de 190 points de base à 10,9%.

