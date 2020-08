Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : le vert domine après les indices PMI Cercle Finance • 05/08/2020 à 11:20









(CercleFinance.com) - L'optimisme domine au sein des Bourses européennes (+0,9% à Londres et à Francfort, +0,8% à Paris), sur fond d'indices PMI traduisant une reprise de l'activité du secteur privé dans la région le mois dernier. Le redressement de l'indice PMI composite IHS Markit dans la zone euro s'est poursuivi en juillet, l'indice ayant progressé de 48,5 en juin à 54,9, et ainsi signalé le plus fort taux d'expansion de l'activité du secteur privé depuis juin 2018. 'Le nouvel assouplissement des mesures de confinement dans la région a favorisé une expansion particulièrement soutenue en France et en Allemagne, tandis que l'Italie et l'Espagne ont également profité d'un retour à la croissance', explique IHS Markit. De même, son indice PMI pour le secteur des services du Royaume Uni est passé de 47,1 en juin à 56,5 en juillet, indiquant un retour à l'expansion de l'activité du secteur et signant sa plus forte progression d'un mois sur l'autre depuis juin 2015. Cet après-midi aux Etats-Unis, les opérateurs seront attentifs à l'enquête ADP sur l'emploi privé pour juillet et à la balance commerciale pour juin, puis aux indices d'activités PMI et ISM des services au titre du mois écoulé. En attendant, les opérateurs concentrent leur attention sur les publications de résultats de la matinée en Europe, saluant ainsi ceux du distributeur alimentaire Ahold Delhaize (+5% à Amsterdam) accompagnés d'un relèvement de ses objectifs annuels. A Francfort, ils saluent les trimestriels de Commerzbank (+5%) et du logisticien Deutsche Post DHL (+3%), mais délaissent ceux de l'assureur Allianz (stable) et sanctionnent ceux du constructeur automobile BMW (-3%). Telecom Italia gagne plus de 4% à Milan, en réaction aux résultats solides dévoilés par l'opérateur télécoms, lequel a par ailleurs fait part d'un partenariat avec le géant américain du capital-investissement KKR.

