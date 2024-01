Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: le vent en poupe au lendemain de la BCE information fournie par Cercle Finance • 26/01/2024 à 11:42









(CercleFinance.com) - Si Francfort reste presque stable (+0,1%), les autres places européennes majeures ont le vent en poupe (+1,2% à Londres, +2,1% à Paris) au lendemain de la conférence de Christine Lagarde consécutive à la réunion de la Banque Centrale Européenne.



'Comme prévu, la BCE a maintenu tous ses taux directeurs et ses orientations inchangés. Bien que le conseil des gouverneurs n'ait pas discuté de baisses de taux, sa présidente ne s'y est pas opposé en avril', constate Barclays.



'Nous continuons de considérer le mois de mars comme la réunion charnière pour une révision à la baisse des prévisions d'inflation et que la première baisse de taux aura lieu en avril', poursuit la banque britannique.



Les regards doivent désormais se tourner vers les Etats-Unis où doit paraitre, cet après-midi, un indice des prix PCE particulièrement surveillé par la Réserve fédérale, étant rappelé que cette dernière doit réunir son comité de politique monétaire la semaine prochaine.



Dans l'actualité des valeurs, LVMH caracole en tête du CAC40 à Paris (+10%), le numéro un mondial du luxe ayant 'réalisé une fin d'année 2023 solide, portée par une maîtrise des coûts meilleure que prévu', selon UBS qui réagit à ses résultats annuels.



Parmi les autres publications de la séance, les opérateurs saluent celle du constructeur d'ascenseurs finlandais Kone (+3% à Helsinki), mais délaissent celle du spécialiste néerlandais des solutions d'éclairage Signify (-5% à Amsterdam).





