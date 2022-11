Marché: le vent en poupe après les minutes du FOMC information fournie par Cercle Finance • 24/11/2022 à 11:16

(CercleFinance.com) - Si Londres ne grappille que 0,2%, les autres places européennes ont davantage le vent en poupe (+0,7% à Francfort et +0,6% à Paris), pour une séance qui sera marquée par la fermeture de Wall Street pour cause de Thanksgiving.



La Bourse de New York a d'ailleurs fini dans le vert avant ce jour férié -auquel succèdera une demi-séance vendredi pour le Black Friday- soutenue par un accueil favorable aux minutes de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC).



Ce compte-rendu a en effet fait ressortir que de nombreux responsables de la politique monétaire américaine ont suggéré qu'un 'ralentissement du rythme des augmentations de taux serait bientôt approprié', selon Wells Fargo.



'Le procès-verbal détaille le plan de la banque centrale de ralentir les hausses de taux à 0,50% en décembre après avoir approuvé une quatrième augmentation consécutive de 0,75% plus tôt ce mois-ci', précisait la banque californienne.



De ce côté-ci de l'Atlantique, on notera que l'indice du climat des affaires en France reste stable à 102 pour le troisième mois consécutif en novembre, tandis que celui de l'Allemagne (Ifo) se redresse à 86,3, contre 84,5 en octobre.



'La hausse significative de l'indice Ifo montre que les entreprises observent une certaine amélioration de l'environnement économique', réagit Commerzbank, qui 'continue à s'attendre à une récession, mais moins que jamais à un effondrement économique'.



Dans l'actualité des valeurs, les opérateurs délaissent Kingfisher (-2% à Londres) malgré un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu, le groupe de distribution spécialisé dans le bricolage se montrant légèrement plus prudent au niveau de ses perspectives.



De même, Rémy Cointreau recule de 2% et figure en queue du SBF120 parisien, en dépit de la publication par le groupe de spiritueux de résultats au titre de son premier semestre 2022-23, marqués par une augmentation de 65% du BPA.