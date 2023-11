Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: le vent en poupe après le FOMC information fournie par Cercle Finance • 02/11/2023 à 11:39









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes ont le vent en poupe (+1,3% à Londres, +1,6% à Francfort et à Paris), progressant dans le sillage de Wall Street la veille, où les opérateurs ont salué des propos tenus par le président de la Fed après sa réunion de politique monétaire.



'Le FOMC a maintenu ses taux directeurs inchangés (avec un taux principal à 5,25/5,50%), mais au cours de la conférence de presse, un Jerome Powell conciliant a suggéré qu'il pourrait en avoir fini avec les hausses de taux', souligne Barclays.



Les regards se tournent maintenant vers la Banque d'Angleterre, qui doit dévoiler ses conclusions après sa propre réunion de politique monétaire, un maintien du taux directeur à 5,25% étant là aussi généralement anticipé par les économistes.



Pour l'heure, on notera que l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro, en repli de 43,4 en septembre à 43,1 en octobre, a signalé une nouvelle détérioration marquée de la conjoncture du secteur dans la région.



'Toutefois, le niveau de l'indice PMI ayant peu évolué au cours des derniers mois, y compris celui d'octobre, on peut supposer qu'il atteint désormais un niveau plancher', tempère Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank.



Parmi les publications trimestrielles de la matinée, les investisseurs saluent celles d'Adecco (+11% à Zurich), Lufthansa (+7% à Francfort), Fresenius (+5% à Francfort) et BT (+5% à Londres), mais délaissent celle d'ING (-2% à Amsterdam).





