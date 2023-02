Marché: le vent en poupe après Jerome Powell information fournie par Cercle Finance • 08/02/2023 à 11:40

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes ont le vent en poupe (+0,8% à Londres et à Francfort, +0,6% à Paris), dans le sillage de Wall Street la veille, où les investisseurs avaient accueilli favorablement des propos tenus par le président de la Fed en cours de séance.



Si Jerome Powell 'a averti les investisseurs que des données économiques solides pourraient pousser la Fed à augmenter encore plus ses taux', Wells Fargo estimait qu'il 'n'a pas radicalement changé de ton par rapport au discours de la semaine dernière'.



'Il est resté relativement faucon en déclarant que la banque centrale avait encore un long chemin à parcourir pour ramener l'inflation à l'objectif de 2%, mais a reconnu que l'inflation avait récemment diminué', pointait ainsi la banque californienne.



'Jerome Powell ne s'est pas montré plus agressif qu'auparavant en signalant que des relèvements supplémentaires du loyer de l'argent seraient nécessaires pour maintenir l'inflation sur une trajectoire baissière et que cela prendra du temps', juge-t-on chez Kiplink.



Aucune donnée macroéconomique notable n'était prévue ce mercredi en Europe, aussi l'attention peut-elle se concentrer sur les nombreuses publications de résultats d'entreprises de la matinée, le plus souvent vues d'un bon oeil par les opérateurs.



Ainsi, ils saluent celles d'Equinor (+7%) sur l'OMX, d'ABN Amro (+7%) et d'AkzoNobel (+5%) à Amsterdam, et secondairement d'E.ON (+2%) à Francfort, mais délaissent celles de Volkswagen (stable à Francfort) et surtout de TotalEnergies (-3% à Paris).