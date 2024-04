Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: le support des 8000 points apparaît en danger information fournie par Cercle Finance • 16/04/2024 à 08:30









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse mardi matin, les investisseurs se montrant préoccupés par la brusque remontée des rendements obligataires, souvent à l'origine de mouvements de correction sur les marchés d'actions.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison avril - se traite autour de 7942,5 points, en baisse de 105 points, ce qui laisse présager une ouverture en-dessous du soutien important des 8000 points.



La dégradation des marchés obligataires s'est fortement accentuée hier en réaction à des chiffres des ventes de détail aux Etats-Unis ressorties au-dessus des attentes.



Cette solide statistique, venue s'ajouter à d'autres indicateurs meilleurs que prévu, éloigne encore un peu plus la perspective d'une prochaine baisse de taux de la Fed, principal moteur de la hausse des marchés depuis le début de l'année.



Le rendement des Treasuries à 10 ans, baromètre du sentiment du marché sur la santé de l'économie américaine, a ainsi touché lundi un pic de presque cinq mois, à plus de 4,65%.



L'effet de contagion s'est propagé à l'Europe, où le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro, se tend autour de 2,44%, faisant craindre un durcissement des conditions financières.



Dans ce contexte, les investisseurs redoutent que le niveau élevé des rendements empêche les actions de répondre positivement à la saison des résultats d'entreprises en cours.



Les géants financiers Morgan Stanley et Bank of America doivent publier leurs comptes de premier trimestre à la mi-journée à Wall Street, de même que le groupe de santé Johnson & Johnson.



Sur le Vieux Continent, Ericsson a fait état ce matin de bénéfices en hausse au titre des trois premiers mois de l'année, en dépit d'une contraction de ses ventes sur la période.



Selon les stratèges de Berenberg, les incertitudes économiques du moment militent en faveur d'une 'pause' sur les marchés d'actions, ce qui les conduisent à privilégier des actifs plus sûrs comme l'or, l'énergie ou les valeurs défensives.



L'indice CBOE, qui mesure la volatilité du S&P 500 et qui est souvent baptisé 'indice de la peur', a d'ailleurs fini à 19,2 hier soir, au plus haut depuis le mois de novembre dernier.



En dehors des résultats d'entreprise, les opérateurs de marché seront attentifs aujourd'hui à l'indice ZEW du climat des affaires en Allemagne, puis aux derniers chiffres de l'immobilier aux Etats-Unis.



Bonne nouvelle, le produit intérieur brut (PIB) de la Chine a progressé de 5,3% sur un an au cours du premier trimestre 2024, d'après des données publiées mardi par le Bureau d'Etat des statistiques (BES).



Mais les économistes de Commerzbank soulignent que l'activité a quelque peu ralenti au mois de mars, laissant penser selon eux que la reprise observée en début d'année grâce au soutien budgétaire et aux investissements publics pourrait être en train de s'essouffler.



'Le gouvernement doit donc poursuivre son plan de dépenses pour cette année', en déduit la banque allemande.





