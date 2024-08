Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: le seuil de résistance des 7620 points enfin franchi information fournie par Cercle Finance • 30/08/2024 à 08:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue sans grand changement vendredi à l'ouverture pour la dernière séance d'une semaine marquée par un reflux des inquiétudes liées à l'inflation, alors qu'une nouvelle salve d'indicateurs se profile au cours de la journée.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance septembre - cède quatre points à 7655,5 points, laissant entrevoir une respiration après la progression des deux derniers jours.



Sauf changement de tendance majeur, le marché parisien devrait ainsi boucler une quatrième semaine consécutive dans le vert, avec un gain hebdomadaire qui se monte pour l'instant à plus de 0,8%.



Elément encourageant, le CAC a enfin réussi à faire sauter hier un premier verrou graphique en dépassant la résistance des 7.620 points, sur laquelle il butait depuis plusieurs séances.



A Wall Street, le Dow Jones a quant à lui réussi à inscrire un nouveau plus haut historique hier soir, soutenu par des indicateurs économiques rassurants auxquels est venu s'ajouter un nouvel apaisement des craintes inflationnistes.



La bonne résistance des marchés boursiers aux Etats-Unis comme en Europe, et ce en dépit des résultats mitigés de Nvidia, montre que les investisseurs parviennent actuellement à trouver de nouveaux relais haussiers au-delà de l'envolée des 'Sept Magnifiques'.



'Le recul de Nvidia suite à sa dernière publication trimestrielle pourtant supérieure aux attentes renforce la thèse selon laquelle le titre est aujourd'hui parfaitement valorisé', expliquent les analystes de Capital Economics.



'Mais cela ne signifie pas pour autant que la fête est finie ou que la bulle liée à l'IA est en train d'exploser' rassurent-ils.



Afin de conforter ou de tempérer cette tendance positive, les investisseurs surveilleront de près, à 14h30, les données sur les revenus et dépenses des ménages aux Etats-Unis, qui intègrent l'indice PCE des prix, la mesure privilégiée de l'inflation de la Réserve fédérale.



Cette dernière séance de la semaine et du mois s'annonce aussi animée par de nombreuses publications d'indicateurs macroéconomiques en Europe, avec entre autres la première estimation de l'inflation en zone euro pour le mois d'août.



A moins de deux semaines de la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), les économistes espèrent que la hausse des prix à la consommation sera revenue autour de 2% sur un an, soit un niveau proche de l'objectif que s'est donné la BCE.



Sur le marché obligataire, le regain d'appétit des investisseurs pour les actifs risqués se traduit par une hausse des rendements des emprunts d'Etat de référence.



L'emprunt allemand à dix ans se tend à 2,27% et son équivalent américain remonte en direction de 3,87%, ce qui peut aussi indiquer que les investisseurs tablent sur un renforcement économique à l'avenir.



Sur le marché pétrolier, le Brent gagne 0,5% à 80,3 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,4% à 76,2 dollars.



Sur fond de récent regain de tensions au Proche-Orient, les deux contrats de référence sur l'or noir se dirigent vers des gains de l'ordre de 2% sur l'ensemble de la semaine.





