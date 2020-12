Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : le sentiment demeure favorable Cercle Finance • 01/12/2020 à 08:30









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse mardi pour la première séance du mois de décembre, dans un marché rassuré par un indicateur sur l'activité manufacturière en Chine et qui continue de se projeter dans l'après-crise sanitaire. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - échéance fin de mois - s'adjuge 45 points à 5554 points, annonçant un début de séance en territoire positif. Le marché parisien avait été victime d'un trou d'air inhabituel à la clôture hier soir, ce qui l'avait conduit à doubler ses pertes dans les tous derniers échanges. Malgré son repli de 1,4% lundi, le CAC conserve un gain de 22% sur le mois écoulé, ce qui en fait le mois de novembre le plus haussier de l'histoire. Le sentiment est plus favorable ce matin, alors que l'indice PMI Caixin sur l'activité manufacturière en Chine est ressorti à 54,9 en novembre contre 53,6 en octobre, témoignant de la plus forte expansion du secteur depuis 2010. 'Le pays ne connaît pas de résurgence de l'épidémie. La demande domestique se redresse. Les signaux sont apparemment au vert pour la Chine', rappelle-t-on chez Oddo BHF. L'indice PMI américain, calculé par l'Institute of Supply Management (ISM), sera dévoilé, lui, dans le courant de l'après-midi. 'Une légère baisse est attendue mais cela signalerait encore que la reprise du secteur industriel se poursuit à un bon rythme', indiquent les équipes d'Oddo. La séance sera aussi rythmée par la publication des indices PMI manufacturiers définitifs en Europe, qui devraient accuser le coup du fait des mesures de restriction à la circulation qui ont été prises afin d'endiguer la seconde vague de l'épidémie. Les investisseurs suivent en parallèle les indicateurs ayant trait à l'évolution de l'épidémie sur le Vieux Continent, qui s'avèrent plutôt rassurants, ce qui leur permet de se continuer de se projeter dans l'après-Covid. 'S'il est vrai que les restrictions sont destinées à rester en place jusqu'au début du printemps, ce qui pèsera sur l'activité au quatrième trimestre et au premier trimestre 2021, l'arrivée des vaccins au cours des trimestres qui viennent ouvre la voie à une solide reprise à partir du deuxième trimestre 2021 et réduit les risques associés à l'économie mondiale', estiment les stratèges de Danske Bank. 'Un nouveau cycle économique a débuté, source d'optimisme à la fois pour l'économie et pour les performances des actifs', renchérissent de leur côté les analystes de JPMorgan Asset Management. 'Notre opinion étant positive, nous maintenons une surpondération sur les actions et le crédit dans nos portefeuilles', explique le gestionnaire d'actifs. De manière générale, le sentiment reste donc favorable sur le marché parisien et les premiers objectifs haussiers sur les résistances majeures à 5650 et 5690 points commencent à prendre forme, font valoir certains chartistes.

