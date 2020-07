Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : le rythme des publications va s'accélérer Cercle Finance • 20/07/2020 à 08:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sans grand changement lundi matin, reprenant son souffle après sa forte hausse de la semaine écoulée, alors que la saison des résultats va entrer dans le vif du sujet cette semaine. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin de mois - avance d'un petit point à 5067 points, annonçant une ouverture autour de l'équilibre. Le marché parisien avait fini sur une perte de 0,3% vendredi, mais son bilan hebdomadaire ressort en hausse de 2%, la saison des résultats n'ayant pas trop mal démarré. Sur la semaine écoulée, la proportion des sociétés du S&P 500 ayant battu le consensus en terme de bénéfices s'est ainsi établi à 73%. Les performances s'avèrent encore meilleures en terme de bénéfices, puisque 78% des sociétés ayant publié entre lundi et vendredi dernier ont fait mieux que prévu. Le rythme des publications va s'accélérer au cours des jours qui viennent, non seulement aux Etats-Unis où des géants de la trempe de Coca-Cola, Tesla et Intel publieront leurs comptes, mais aussi en Europe où des poids lourds comme ABB, Atos, Novartis ou Thales ont prévu de dévoiler leurs résultats. L'évolution de l'épidémie de coronavirus aux Etats-Unis pourrait néanmoins détourner momentanément l'attention du marché des publications trimestrielles. 'La situation continue de se détériorer aux Etats-Unis avec une accélération du nombre de nouveaux cas en Californie pendant le week-end qui a poussé le maire de Los Angeles à mettre en garde ses administrés contre la possibilité de mesures de reconfinement', souligne Danske Bank. L'agenda économique s'annonce, lui, beaucoup moins chargé. Parmi les rares indicateurs attendus au cours des prochains jours figurent tout de même les indicateurs avancés du Conference Board et les inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis (jeudi) ainsi que les indices PMI 'flash' pour l'Europe et les Etats-Unis (vendredi).

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.