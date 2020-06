Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : le rouge s'impose sur les places européennes Cercle Finance • 18/06/2020 à 15:27









(CercleFinance.com) - En ordre dispersé ce matin, les places de marché européennes avancent de concert cet après-midi, et dans le rouge. Ainsi, peu avant 15h30, le CAC 40, le DAX et le FTSE 100 reculent respectivement de -1,4%, -1,2% et -1%. 'Les investisseurs attendent de disposer de davantage d'informations concernant la possibilité d'une seconde vague de coronavirus en Chine et aux États-Unis', assure-t-on chez Capital Economics. Pékin vient en effet de remonter le niveau d'alerte national à l'avant-dernier cran avant le confinement total et impose déjà des restrictions sur les déplacements intérieurs avec désormais plus de 1.000 vols annulés par jour. La situation dans des États américains comme le Texas et la Floride continue également d'inquiéter, au même titre que l'évolution de la maladie au Brésil. Dans l'agenda de ce jeudi, à l'issue de la réunion de son comité de politique monétaire, la Banque d'Angleterre (BoE) a annoncé avoir décidé de maintenir son taux directeur à 0,1%, une décision prise à l'unanimité de ses membres. Comme attendu par le marché, l'institution a également décidé - à huit voix contre une - de renforcer son programme d'achat d'emprunts d'Etat britanniques de 100 milliards de livres, portant son stock total de rachats à 745 milliards. Du côté des données statistiques, le Département américain du Travail annonce ce jeudi avoir dénombré 1.508.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, à comparer à 1.566.000 la semaine précédente (1.542.000 en estimation initiale). Le rythme des inscriptions au chômage continue donc de ralentir, mais dans des proportions moindres que ce qu'espérait le consensus. Les économistes tablaient en effet sur 1,3 million d'inscriptions. L'indice de la Fed de Philadelphie s'établit à 27,5 sur le mois en cours, contre -44,1 au précédent, marquant ainsi une reprise de la croissance de l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie. Le consensus n'en attendait pas tant : il ne visait qu'un indice à -23 ! L'indice est ainsi positif pour la première fois depuis février et le début de la crise du coronavirus. Dans l'actualité des valeurs, Zalando dit prévoir des résultats supérieurs aux attentes pour le trimestre en cours, les mesures de confinement liées à l'épidémie de coronavirus ayant favorisé les commerçants en ligne, dont il fait partie. Le site allemand de prêt-à-porter explique anticiper une hausse 'significative' de ses ventes comme de son bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (Ebit) sur le deuxième trimestre, dans des proportions bien supérieures aux estimations établies par le marché. Le conseil d'administration de Siemens Gamesa et Markus Tacke ont convenu d'un commun accord de résilier son contrat de DG, avec effet au 17 juin 2020. Andreas Nauen qui a dirigé avec succès les activités offshore de la société, a été nommé nouveau DG avec effet immédiat.

