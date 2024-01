Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: le rouge s'impose, l'attentisme prévaut information fournie par Cercle Finance • 08/01/2024 à 08:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note prudente lundi matin, dans un contexte d'attentisme avant la publication de l'inflation aux Etats-Unis, prévue jeudi, et le coup d'envoi de la saison de résultats des entreprises américaines, qui sera donné dès le lendemain.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin janvier - abandonne 14,5 points à 7417 points, annonçant une poursuite du mouvement baissier de la semaine passée.



Le marché parisien a connu une première semaine difficile pour le Nouvel An, cédant autour de 1,6% en quatre jours, ce qui l'a conduit à enfoncer le seuil technique important des 7500 points.



Wall Street a également reculé pour cette première semaine de l'année, avec entre autres des pertes de plus de 3% pour le Nasdaq, qui met ainsi fin à une séquence de neuf semaines consécutives de progression.



'Après la forte hausse signée par les places boursières au cours des derniers mois, il n'y a rien de surprenant à ce que les marchés fassent une pause', estime Craig Fehr, analyste chez Edward Jones.



Les investisseurs ont notamment dû digérer une série d'indicateurs économiques, emploi en tête, ayant tempéré la perspective d'une réduction rapide des taux d'intérêt.



'Les taux vont baisser', rappellent les équipes de Danske Bank. 'La question est de savoir quand et dans quelle mesure cela va se faire', s'interroge la banque danoise.



Bon nombre de stratèges rappellent que les marchés boursiers tendent à bien performer avant et après les premières baisses de taux de la Fed, mais les investisseurs vont devoir faire preuve de patience avant de pouvoir affiner leurs estimations.



C'est donc un climat d''attentisme qui devrait dominer avant la publication, jeudi, des données d'inflation aux Etats-Unis, qui contribueront à déterminer la trajectoire de la politique monétaire de la Réserve fédérale.



Selon le consensus, l'indice des prix à la consommation (CPI) devrait avoir accéléré accélérer à +0,2% en décembre, contre +0,1% en novembre, en raison d'un repli moins rapide des prix de l'essence.



Dans sa version de base, le CPI hors éléments volatils que sont l'alimentation et énergie devrait lui s'être tassé de +0,3% en novembre à +0,2% le mois dernier.



La saison des résultats des entreprises américaines au titre du quatrième trimestre doit par ailleurs débuter ce vendredi avec les publications des grands groupes bancaires JPMorgan Chase, Bank of America et Wells Fargo.



D'un point de vue historique, les performances des marchés boursiers lors du mois de janvier constituent généralement un bon indicateur de ce qui les attend pour le reste de l'année.



D'après des données compilées depuis 1929 par S&P Dow Jones Indices et reprises par le courtier John Hancock, dans 70,5% des cas, l'indice S&P 500 a affiché une performance positive sur l'ensemble de l'année après avoir gagné du terrain en janvier ou subi une perte annuelle lorsque le marché reculait sur le premier mois de l'année.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des obligations du Trésor américaine à dix ans se maintient au-dessus de la barre critique des 4%, tandis que son équivalent allemand confirme sa vigueur autour de 2,16%.



Sur le marché de l'énergie, les cours pétroliers consolident après leur forte progression de la semaine écoulée, due à un nouvel épisode tensions géopolitiques localisées en Mer Rouge.



Le Brent se replie de 1,2% à 77,8 dollars le baril tandis que le brut léger américain (WTI) lâche 1,8% à 72,8 dollars.





