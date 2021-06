Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : le rouge prédomine sur le vieux continent Cercle Finance • 18/06/2021 à 11:52









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes s'orientent globalement à la baisse ce vendredi (+0,2% à Paris, mais -0,5% à Londres et -0,3% à Francfort), au lendemain d'une clôture en ordre dispersé pour les indices américains (-0,6% sur le Dow Jones, +0,9% sur le Nasdaq). 'Les marchés européens ouvrent sans grand changement, dans un contexte où manquent les catalyseurs susceptibles d'alimenter un regain d'appétit pour le risque et où le marché continue de digérer la perspective d'une hausse des taux de la Fed en 2023', notait Kiplink. 'Toutefois, les volumes devraient s'étoffer en fin de matinée avec l'arrivée à échéance des options et contrats à terme sur actions et indices en cette journée dite des 'quatre sorcières',' prévenait-il néanmoins. Seule donnée notable parue ce matin, les ventes de détail en volume au Royaume Uni se sont tassées de 1,4% au mois de mai en rythme séquentiel, après leur forte progression d'avril liée à la levée de restrictions sanitaires. 'Plutôt que de suggérer que la reprise économique vacille déjà, cette baisse ne résulte probablement que de la réouverture des hôtels à la mi-mai, incitant les ménages à passer moins de temps à faire leurs courses', tempère Capital Economics. Dans l'actualité des valeurs, Tesco recule de près de 3% à Londres après le point d'activité du groupe de distribution, d'où ressort une croissance de 1,3% des ventes au Royaume Uni et en Irlande en données comparables, au titre du premier trimestre 2020-21. BP cède moins de 2% alors que sa coentreprise Lightsource bp a fait part de l'acquisition d'un total de 703 MW de projets solaires en Espagne, auprès de la branche énergie de Grupo Jorge, via un investissement de 475 millions d'euros.

