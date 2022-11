Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: le rouge l'emporte malgré la révision de l'inflation information fournie par Cercle Finance • 17/11/2022 à 12:05









(CercleFinance.com) - Si Francfort grappille 0,2%, la plupart des places européennes s'inscrivent dans le rouge ce jeudi (-0,4% à Londres et -0,6% à Paris), dans le sillage de New York la veille où des propos de responsables de la Réserve fédérale ont conforté la perspective de durcissement monétaire.



'John Williams, le président de la Fed de New York, a réaffirmé l'engagement de la Fed à poursuivre le resserrement de la politique monétaire malgré le risque d'un ralentissement économique', notait ainsi Wells Fargo mercredi soir.



'La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, s'est également montrée belliciste après avoir déclaré qu'une pause dans les hausses de taux n'était pas à l'ordre du jour', poursuivait la banque californienne.



Sur le vieux continent aussi l'heure est au durcissement de la politique monétaire, malgré une révision en très légère baisse de l'inflation dans la zone euro à +10,6% en rythme annuel en octobre, un taux toujours en accélération après +9,9% en septembre.



Dans l'actualité des valeurs, Siemens bondit de plus de 7% à Francfort, grâce à des performances de quatrième trimestre 'remarquables' pour le conglomérat industriel qui lui permettent d'afficher un profit 'record' sur l'exercice.



Les opérateurs se montrent moins enthousiasmés par les résultats annuels pourtant en nette amélioration du sidérurgiste thyssenkrupp (-1% à Francfort), et surtout par la publication trimestrielle du conglomérat Bouygues (-5% à Paris).





