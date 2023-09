Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: le rouge domine sur les places européennes information fournie par Cercle Finance • 26/09/2023 à 11:50









(CercleFinance.com) - Si Londres grappille 0,1%, les autres Bourses européennes majeures s'inscrivent en baisse (-0,4% à Francfort, -0,6% à Paris) dans un contexte d'inquiétude au sujet des tensions sur les marchés obligataires et de la situation en Chine.



'Les actions restent sous la pression des taux longs, qui ne cessent de monter', pointe ainsi Kiplink Finance, précisant que 'le rendement du 10 ans américain a ainsi dépassé 4,56% ce matin et son équivalent allemand, 2,80%'.



La société de gestion souligne aussi des 'inquiétudes croissantes à propos de l'économie chinoise, après que Bloomberg a rapporté qu'une unité du promoteur immobilier Evergrande, en difficulté, n'a pas effectué de paiements sur certaines obligations onshore'.



Aucune statistique majeure n'était prévue en Europe ce matin, mais cet après-midi verra paraitre l'indice de confiance des consommateurs américains du Conference Board en septembre, ainsi que les ventes de logements neufs en août aux Etats-Unis.



Dans l'actualité des valeurs, ASM International perd 2% à Amsterdam en dépit d'un relèvement, par l'équipementier pour l'industrie des semiconducteurs, de son objectif de revenus pour 2025 à l'occasion de sa journée investisseurs.



Airbus se hisse dans le vert (+1%) à Paris, alors qu'un CEO a été désigné pour son activité d'avions commerciaux, en la personne de Christian Scherer, et qu'Air France-KLM a fait part de son intention de lui commander au moins 50 appareils de la famille A350.





