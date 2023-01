Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: le rouge domine sur le vieux continent information fournie par Cercle Finance • 19/01/2023 à 11:28









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes s'inscrivent en net retrait (-0,6% à Londres, -0,8% à Paris et à Francfort), dans le sillage de Wall Street la veille (-1,8% sur le Dow Jones) sur fond de propos de certains responsables de la Réserve fédérale.



'Le président de la Fed de St. Louis, James Bullard, a indiqué que les taux étaient 'presque' en territoire restrictif et celle de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a soutenu de nouvelles hausses de taux à venir, sans en préciser l'ampleur', précisait Wells Fargo mercredi soir.



Le débat en cours sur l'opportunité d'une pause dans le cycle de hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, pourrait d'ailleurs être encore alimenté par de nouvelles données économiques attendues cet après-midi aux Etats-Unis.



Les opérateurs doivent en effet prendre connaissance, une heure avant la cloche, des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, des chiffres de la construction résidentielle pour décembre, et de l'indice d'activité de la Fed de Philadelphie.



Dans l'actualité des valeurs européennes, Geberit cède près de 1% à Zurich, après l'annonce par le fabricant d'équipements sanitaires d'un chiffre d'affaires annuel en repli de 2%, mais en croissance de 4,8% en monnaies locales 'dans un environnement difficile'.



Roche parvient à grappiller moins de 1%, une étude de phase III portant sur Tecentriq plus Avastin, chez des personnes atteintes d'un cancer du foie à un stade précoce, ayant atteint son critère principal d'amélioration de la survie sans récidive.



A la Bourse de Paris, Accor (+2%) prend la tête du CAC40 avec le soutien d'un relèvement de conseil à 'pondérer en ligne' par les analystes de Barclays, qui disent percevoir beaucoup d'éléments positifs autour de la valeur hôtelière.





