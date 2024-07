Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: le rouge domine sur le continent information fournie par Cercle Finance • 09/07/2024 à 10:45









(CercleFinance.com) - Si Londres grappille 0,2% ce mardi, les places continentales s'inscrivent dans le rouge (-0,3% à Francfort, -0,5% à Paris), sur fond d'incertitude politique persistante en France après des élections législatives sans véritable gagnant.



'Si les résultats des élections écartent à priori le spectre d'une application des programmes des forces politiques des deux extrêmes, l'absence de majorité absolue laisse à penser que l'incertitude devrait perdurer pendant l'été', prévient Invest Securities.



'Le risque d'immobilisme politique ne pointe donc pas en faveur d'une détente rapide de la prime de risque, encore inférieure à sa moyenne historique, ou des taux long terme, stables en juin reflétant une hausse du spread entre France et Allemagne', poursuit-il.



Selon le bureau d'études, le seul catalyseur de l'été pourrait provenir des résultats des entreprises et du message des sociétés sur le rebond au second semestre, 'mais il est probable que ce levier passe au second plan'.



Dans l'actualité des valeurs, bp lâche plus de 3% à Londres à la suite d'un point d'étape sur son activité au deuxième trimestre, à l'occasion duquel le groupe énergétique a évoqué des pressions sur ses marges et dévoilé des provisions.



A Paris, Dassault Systèmes s'affaisse lui aussi de plus de 3%, l'éditeur de logiciels d'entreprise ayant abaissé ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de BPA, en marge d'une publication préliminaire pour son deuxième trimestre.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.