Marché : le rouge domine malgré la croissance

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes s'inscrivent en retrait ce vendredi (-0,3% à Londres et à Paris, -0,7% à Francfort), en dépit d'une certaine résistance de la croissance économique de la région selon l'estimation rapide préliminaire d'Eurostat. Au troisième trimestre 2021, le PIB en effet a augmenté de 2,2% dans la zone euro et de 2,1% dans l'UE, par rapport au trimestre précédent. Au deuxième trimestre, il avait augmenté de 2,1% et 2% respectivement. 'Le PIB réel de la zone euro n'est maintenant plus inférieur que de 0,5% à son niveau d'avant la crise', réagit Commerzbank, prévenant toutefois qu'au dernier trimestre, 'l'approche de la vague de coronavirus automnale devrait freiner fortement la reprise'. Parmi les grandes économies de la zone euro, la croissance a légèrement ralenti de 0,1 point à +1,8% en Allemagne, alors qu'elle a accéléré de 1,7 point à +3% en France et de 0,9 point à +2% en Espagne. Par ailleurs, selon Eurostat, l'inflation dans la zone euro s'est accélérée à 4,1% ce mois-ci sur un an, après +3,4% en septembre et +3% en août, principalement sous l'effet de la flambée des prix de l'énergie. Sur le front des valeurs, Daimler gagne 2% à Francfort, après un relèvement par le constructeur automobile de ses prévisions pour 2021 en déclarant désormais s'attendre à une hausse 'significative' de son EBIT cette année. ENI prend 2% à Milan, la compagnie pétrolière affichant un bénéfice net ajusté de 1,43 milliard d'euros au troisième trimestre, contre une perte de 153 millions un an auparavant, et ce malgré un léger tassement de sa production d'hydrocarbures. BBVA grimpe de 6% à Madrid, après l'annonce d'un programme de rachats d'actions portant sur un montant maximal de 3,5 milliards d'euros, 'l'un des plus importants en Europe', à l'occasion de la publication de résultats trimestriels solides par la banque.

