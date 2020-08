Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : le rouge domine en Europe Cercle Finance • 13/08/2020 à 11:45









(CercleFinance.com) - Le rouge domine plus ou moins nettement ce jeudi sur les places européennes (-1% à Londres, mais -0,1% à Francfort et à Paris), alors que la question de la pandémie de Covid-19 reste au coeur des préoccupations des investisseurs. 'Aux Etats-Unis, les nouvelles infections stagnent à un niveau élevé depuis plusieurs jours maintenant, et la tendance à la baisse qui avait commencé précédemment ne se poursuit pas', souligne Commerzbank. Cet après-midi outre Atlantique, les opérateurs doivent encore prendre connaissance des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, ainsi que des prix à l'importation pour le mois de juillet. En attendant, le taux de chômage BIT en France a baissé de 0,7 point au deuxième trimestre à 7,1%, baisse qui toutefois 'ne traduit pas une amélioration du marché du travail mais un effet de confinement des personnes sans emploi', selon l'Insee. Dans l'actualité des valeurs, les opérateurs sanctionnent lourdement la publication des résultats à neuf mois de ThyssenKrupp (-14% à Francfort) significativement impactés par l'épidémie de coronavirus. Les opérateurs délaissent aussi les trimestriels de TUI (-4%) et Lanxess (-1%), mais accueillent plus favorablement ceux de RWE (+1%) et Deutsche Telekom (+2%) à Francfort, tandis qu'Aegon dévisse de 14% à Amsterdam après ses semestriels.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.