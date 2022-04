Marché: le rouge domine en Europe information fournie par Cercle Finance • 12/04/2022 à 11:54

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont en recul ce matin, Londres cède 0,4%, devant Paris (-0,7%) et Francfort (-1,1%), au lendemain d'une journée marquée par le net recul de Wall Street (-1,7% pour le S&P500 et -2,2% pour le Nasdaq).



Ce matin, les investisseurs ont pu prendre connaissance de l'indicateur ZEW du climat économique pour l'Allemagne. Celui-ci a enregistré une baisse en avril 2022, chutant de 1,7 point pour atteindre -41,0 points.



L'évaluation de la situation économique en Allemagne s'est à nouveau considérablement détériorée. L'indicateur correspondant a chuté de 9,4 points à un niveau de -30,8 points.



C'est la deuxième fois que l'indicateur enregistre une baisse depuis le début de la guerre en Ukraine.



Les attentes et les évaluations de la situation économique sont actuellement similaires à celles du début de la pandémie de COVID-19, en mars 2020.



' L'indicateur ZEW du climat économique reste à un faible niveau. Les experts sont pessimistes quant à la situation économique actuelle et supposent qu'elle continuera de se détériorer” a déclaré le président de ZEW, le professeur Achim Wambach.



Par ailleurs, l'inflation en rythme annuel s'est très fortement accélérée au mois de mars en Allemagne, selon Destatis qui confirme son estimation préliminaire de 7,3%, à comparer à une augmentation de 5,1% en février par rapport au même mois en 2021.



Cet après-midi, sont aussi attendus les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis pour le mois de mars.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Nokia annonce sa décision de quitter le marché russe. Une décision qui intervient après la suspension des livraisons, l'arrêt des nouvelles affaires et le déplacement des activités de R&D hors de Russie au cours des dernières semaines.



Asos enregistre une croissance du chiffre d'affaires de 4% (à taux de change constant) à 2 004,1 M£ sur 6 mois au 28 février 2022. Il réalise une augmentation continue du nombre de clients actifs à 26,7 millions, en hausse de 0,3 million sur six mois.



Eni a annoncé hier soir que son directeur général, Claudio Descalzi, avait signé à Alger un accord qui permettra à Eni d'augmenter les quantités de gaz importées via le gazoduc TransMed / Enrico Mattei dans le cadre du contrat d'approvisionnement en gaz à long terme en place avec Sonatrach.



Enfin, Sika a enregistré une augmentation de ses ventes à 2'398,2 millions de CHF au 1er trimestre 2022, en croissance de 21,9% par rapport à l'année précédente (1'998,6 millions de CHF).