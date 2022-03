Marché: le rouge domine avec les tensions géopolitique information fournie par Cercle Finance • 18/03/2022 à 11:57

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes cède du terrain ce vendredi (-0,3% à Londres, -0,9% à Paris et à Francfort), dans un contexte géopolitique toujours préoccupant pour les investisseurs avec l'enlisement du conflit russo-ukrainien.



'Joe Biden a prévenu la Chine qu'il n'hésiterait pas à prendre des sanctions à son encontre en cas d'attitude favorable à la Russie et demande à son homologue Xi Jinping de choisir son camp...', souligne Kiplink Finance.



'Par ailleurs, les négociations entre la Russie et l'Ukraine n'ont pour l'instant rien donné. Contrairement aux récentes spéculations, les belligérants semblent loin de conclure une trêve', ajoute la société de gestion.



'Dans ce contexte, la séance des quatre sorcières ainsi que l'approche du week-end et d'une fermeture des marchés pendant 48 heures, avec toute l'incertitude qu'elle porte, ne devraient pas favoriser les prises de risque sur les actions...', conclut-elle.



Sur le front des statistiques du jour, on notera que le déficit commercial de la zone euro s'est réduit à -7,7 milliards d'euros en janvier, contre -9,7 milliards le mois précédent, avec des hausses de 3,4% des exportations et de 2,3% des importations.



Dans l'actualité des valeurs, Enel gagne plus de 1% à Milan, après la publication par le groupe énergétique, au titre de 2021, d'un résultat net en croissance de 22% à 3,19 milliards d'euros et d'un dividende total en augmentation de 6% à 0,38 euro par action.



Toujours à Milan, Pirelli cède 2% alors que le pneumaticien a fait part d'une distribution totale de dividendes de 161 millions d'euros à proposer à sa prochaine assemblée générale, pour un bénéfice net annuel engrangé de 216,6 millions.