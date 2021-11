Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : le rouge domine avec le durcissement sanitaire information fournie par Cercle Finance • 19/11/2021 à 11:27









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes cèdent un peu de terrain en cette séance des trois sorcières (-0,3% à Londres et à Francfort, -0,6% à Paris), sur fond d'une tendance au durcissement des mesures sanitaires en Europe susceptible de peser sur l'économie de la région. 'Suite aux décisions des ministres-présidents allemands et de la chancelière Merkel, presque tous les Länder devraient bientôt imposer un confinement de facto pour les personnes non vaccinées', souligne ainsi Commerzbank. 'Dans les semaines à venir, l'activité économique dans les services devrait reculer de manière significative. Plus que jamais, nous nous attendons à ce que l'économie allemande stagne, voire se contracte, au quatrième trimestre', poursuit-elle. 'Christine Lagarde, au Congrès bancaire européen de Francfort, vient de réaffirmer que l'inflation va se dissiper et que l'institution ne doit pas resserrer sa politique monétaire car elle risquerait de compromettre la reprise économique', note toutefois Kiplink. Seule donnée notable de la matinée, l'Insee a fait part d'un taux de chômage en France (hors Mayotte) au sens du BIT quasi stable (+0,1 point), à 8,1%, du fait 'tout à la fois du fort dynamisme de l'emploi et de celui de la population active'. Dans l'actualité des valeurs, Ryanair perd 2% après la confirmation de son intention de retirer ses titres de la Bourse de Londres, le transporteur aérien justifiant sa décision par le bas niveau de volumes d'échanges sur la place britannique. Unilever se montre à peu près stable à Amsterdam, au lendemain d'un accord en vue de la cession par le groupe agroalimentaire de sa filiale de thé, qui inclut entre autres la marque Lipton, au fonds CVC Capital Partners pour 4,5 milliards d'euros.

