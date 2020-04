Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : le rouge domine avant l'emploi américain Cercle Finance • 03/04/2020 à 11:23









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes s'inscrivent en retrait (-1% à Londres et à Paris, -0,5% à Francfort), sur fond d'indices PMI composites encore pires qu'en estimation flash pour mars et avant un rapport sur l'emploi américain qui s'annonce bien sinistre. 'Au regard des deux derniers chiffres d'inscriptions hebdomadaires au chômage, une violente dégradation du marché du travail américain est acquise, avec la 'destruction' de plusieurs millions d'emplois en quelques semaines', prévient Aurel BGC. Le bureau d'études rappelle que près de 10 millions d'Américains se sont inscrits au chômage ces 15 derniers jours, résultat qui 'n'est pas étonnant alors près de 85% des américains sont actuellement en confinement'. En attendant ce rendez-vous, l'indice PMI composite IHS Markit de l'activité globale dans la zone euro a accusé un repli mensuel sans précédent en mars pour s'établir à 29,7 contre 51,6 en février (et une estimation flash de 31,4), soit son plus bas niveau historique. 'Il est impossible d'estimer précisément le coût économique total du Covid-19 tant que la durée et l'ampleur de la pandémie nous sont encore largement inconnues', prévient Chris Williamson, chief business economist à IHS Markit. De même, l'indice PMI composite du CIPS et d'IHS Markit du Royaume Uni a chuté de 53 en février à 36 en mars (37,1 en estimation flash), son plus bas niveau jamais atteint depuis le début de la série d'enquêtes, contre un précédent plus bas de 38,1 en novembre 2008. Sur le front des valeurs, Adidas lâche 4% à Francfort alors que le fournisseur d'articles de sport chercherait plus d'un milliard d'euros d'aide gouvernementale allemande pour faire face à la crise du Covid-19, selon des sources de presse. H&M gagne par contre 5% sur l'OMX, entouré après avoir déclaré que son bénéfice a plus que doublé sur son premier trimestre, mais averti que le deuxième trimestre serait 'très négativement affecté' par la crise sanitaire et serait donc déficitaire.

