Marché: le rouge domine après l'inflation information fournie par Cercle Finance • 02/03/2023 à 11:29

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes s'inscrivent en recul ce jeudi (-0,4% à Londres, -0,8% à Francfort, -0,7% à Paris), ne se satisfaisant pas d'un ralentissement fort modeste de la hausse des prix annoncé dans la matinée pour la zone euro.



Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 8,5% en février, en légère baisse donc par rapport à 8,6% en janvier, selon une estimation rapide d'Eurostat, qui pointe des taux toujours bien supérieurs à 10% pour les produits alimentaires et l'énergie.



Autre donnée parue ce matin en Europe, le taux de chômage dans la zone euro est resté inchangé en janvier à 6,7%, toujours à ses plus bas niveaux depuis début 2008, et a reculé de 0,2 point d'une année sur l'autre.



De tels chiffres sont donc de nature à inciter la BCE à poursuivre le durcissement de sa politique monétaire, alors même que les espoirs d'une attitude plus accommodante de la part de la Réserve fédérale américaine tendent à faiblir.



'Les investisseurs s'attendent toujours à ce que la Fed relève ses taux de 0,25% dans trois semaines mais la probabilité d'un relèvement de 0,50% progresse', souligne ainsi Kiplink, ajoutant que ces craintes favorisent une remontée des taux long.



D'ailleurs, le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, puis celui de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, ont milité mercredi pour une remontée du loyer de l'argent face à des chiffres de l'inflation et de l'emploi jugés préoccupants.



Dans l'actualité des publications de résultats en Europe, les opérateurs délaissent celles du brasseur AB InBev (-1% à Bruxelles), du groupe de services collectifs Veolia (-2% à Paris) et surtout des chimistes Clariant (-4% à Zurich) et Covestro (-5% à Francfort).