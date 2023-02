Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Marché: le rouge domine après l'indice Ifo information fournie par Cercle Finance • 22/02/2023 à 12:00

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes reculent nettement (-1,2% à Londres, -0,7% à Francfort, -0,9% à Paris) et ce malgré un climat des affaires qui s'est légèrement amélioré en France et en Allemagne, d'après des indices de l'Insee et de l'Ifo en légères hausses ce mois-ci.



S'il note que les entreprises allemandes se montrent soulagées par la récente baisse des prix de l'énergie, Commerzbank souligne que 'l'évaluation en légère baisse de la situation actuelle des affaires donne matière à réflexion'.



'Les entreprises constatent que les commandes entrantes sont en baisse depuis le printemps', rappelle la banque allemande qui dit ainsi anticiper un scénario de 'creux' économique pour l'Allemagne, mais pas celui d'une récession dite 'classique'.



Autre donnée de la matinée, le taux d'inflation annuel en Allemagne s'est établi à +8,7% en janvier, marquant donc une accélération, puisque la révision introduisant la nouvelle année de référence 2020 a donné lieu à un taux de +8,1% pour décembre 2022.



'Le taux d'inflation sous-jacente a également augmenté sensiblement de 5,2% à 5,6% en janvier, ce qui est plus que jamais au-dessus de l'objectif de 2% de la Banque Centrale Européenne', souligne-t-on en outre chez Commerzbank.



Dans l'actualité des valeurs, Rio Tinto lâche 3% à Londres après la publication de résultats sous-jacents en forte baisse au titre de 2022, et ce bien que la compagnie minière revendique une performance opérationnelle en amélioration.



A Francfort, les opérateurs délaissent clairement Fresenius (-4%) après sa publication annuelle, mais entourent sa filiale de dialyses Fresenius MedCare (+11%) que le groupe de services de santé a l'intention de déconsolider cette année.



Parmi les autres publications en Europe, ils saluent celles du groupe agroalimentaire Danone (+3%) et du constructeur automobile Stellantis (+2%) à Paris, ainsi que celle du laboratoire UCB (+3%), mais sanctionnent celle de l'assureur ageas (-3%) à Bruxelles.