Marché: le retour au calme sur les taux se confirme

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note stable mardi matin, un retour au calme favorisé par l'apaisement des tensions sur le marché obligataire et l'attente d'une première salve d'indicateurs économiques.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison décembre - cède 4,5 points à 7269,5 points, laissant entrevoir un début de séance sans direction marquée.



Hier, le marché parisien avait débuté sur une note prudente une semaine qui s'annonce particulièrement chargée, avec au programme toute une série de statistiques de premier plan.



Après avoir passé la majeure partie de la journée autour de son point d'équilibre, le CAC avait fini par céder du terrain lundi dans les dernières minutes de cotation pour achever la séance sur un recul de 0,4% à 7265 points, son plus bas niveau du jour.



'Après un mois de novembre particulièrement solide jusqu'ici, les marchés ont été affectés par le retour d'une légère aversion au risque ces dernières 24 heures', écrit Jim Reid, analyste marchés chez Deutsche Bank.



'Aucun catalyseur évident n'explique cet accès de faiblesse (...) mais les indicateurs économiques décevants publiés aux Etats-Unis n'ont pas soutenu le sentiment de marché', souligne-t-il.



Wall Street a accueilli défavorablement l'annonce d'une rechute de 5,6% des ventes de logements individuels neufs aux Etats-Unis au mois d'octobre, après un bond de 8,6% en septembre.



Ses écarts sont cependant demeurés jusqu'au bout insignifiants, comme en témoignent les replis limités du Dow Jones (-0,2), du S&P500 (-0,2%) et du Nasdaq Composite (-0,1%).



En se maintenant au-dessus du cap des 7250 points, l'indice parisien parvient néanmoins à pérenniser à minima sa tendance positive de court terme.



Reste que les investisseurs devraient hésiter à prendre des positions tranchées avant les rendez-vous importants des prochains jours.



La publication, jeudi, de chiffres de l'inflation en Europe et aux Etats-Unis ne manquera pas d'alimenter le débat qui anime les marchés financiers depuis des mois.



Une nouvelle accélération des prix mettrait la pression sur les banques centrales au moment où les taux d'intérêt dans les marchés développés sont censés avoir atteint leur pic.



Les investisseurs sont également particulièrement attentifs aux indicateurs économiques à la recherche de signes encourageants sur l'économie après le ralentissement marqué de l'activité ces derniers mois.



En ce sens, le baromètre très suivi de la confiance au sens du Conference Board, qui sera publié cet après-midi aux Etats-Unis, devrait montrer que les ménages américains continuent de s'inquiéter de l'inflation.



Contrairement à la morosité affichée par les marchés d'actions, les bons du Trésor réalisent une excellente entame de semaine avec une nette détente des rendements de part et d'autre de l'Atlantique.



Aux Etats-Unis, le rendement à dix ans se replie vers 4,39%, au plus bas depuis la fin septembre, la perspective d'un ralentissement de la croissance incitant les investisseurs à chercher refuge auprès des obligations.



Le pétrole poursuit ses mouvements erratiques à quelques jours d'une réunion de l'Opep+ qui pourrait faire apparaître quelques dissensions au sein du cartel, selon les spécialistes.



Le Brent de Mer du Nord grignote actuellement 0,2% à 80,2 dollars le baril, tandis que le brut léger américain (WTI) avance de 0,3% au-delà de 75 dollars.



Dans une note diffusée hier, les stratèges de BofA ont déclaré s'attend à ce que le les cours pétroliers remontent l'an prochain en raison du mouvement de restockage qui touche les marchés des matières premières.



La banque d'affaires américaine estime que le Brent devrait atteindre un niveau moyen de 90 dollars en 2024, tandis que le WTI est attendu autour de 86 dollars sur l'année à venir.





