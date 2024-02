Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: le repli prédomine avant le PIB US information fournie par Cercle Finance • 28/02/2024 à 13:57









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes tendent majoritairement à céder du terrain ce mercredi (+0,1% à Francfort, mais -0,1% à Paris et -0,7% à Londres), les marchés boursiers commençant à donner des signes d'essoufflement depuis quelques jours.



L'ensemble des grands indices boursiers mondiaux campent désormais autour de leurs récents plus hauts historiques, ce qui montre que les investisseurs hésitent à pousser plus haut des valorisations souvent jugées élevées.



La publication, à 14h30, d'une deuxième estimation du PIB américain pour le quatrième trimestre 2023 pourrait toutefois leur redonner un peu d'élan, les analystes s'attendant à une confirmation de la forte croissance de 3,3% annoncée initialement.



En attendant ce rendez-vous, on notera que l'indicateur du sentiment économique (ESI) a légèrement baissé dans l'UE (-0,4 point à 95,4) et dans la zone euro (-0,7 point à 95,4), selon les résultats de l'enquête mensuelle de la Commission européenne.



'L'enquête renforce le message selon lequel l'économie est proche de la récession et que, bien que les pressions sur les prix dans le secteur des services se soient légèrement atténuées, elles restent inconfortablement élevées', réagit Capital Economics.



Dans l'actualité des valeurs, les opérateurs sanctionnent lourdement les résultats annuels de Reckitt Benckiser (-12% à Londres), et dans une moindre mesure ceux d'ASM International (-3% à Amsterdam) et de Holcim (-1% à Zurich).





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.