Marché: le regain d'inquiétude touche les places européennes information fournie par Cercle Finance • 06/01/2022 à 11:28

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes reculent nettement ce jeudi (-0,7% à Londres, -1,1% à Francfort, -1,2% à Paris), dans le sillage des indices actions américains (-1,1% sur le Dow Jones, -3,3% sur le Nasdaq) qui ont pâti la veille des minutes de la dernière réunion du FOMC.



'La publication a fait ressortir des points offensifs à retenir, les décideurs de la Fed ayant commencé à discuter de la normalisation de leur politique et à envisager une hausse des taux 'plus tôt ou à un rythme plus rapide' que prévu initialement', rappelle Wells Fargo.



La banque ajoute que l'attente croissante d'un possible durcissement plus précoce que prévu de la politique de la Réserve fédérale s'est trouvée confortée par un rapport ADP robuste sur le marché du travail.



Sur le front des statistiques en Europe, l'indice PMI composite de l'activité globale du Royaume Uni est ressorti en définitive à 53,6 pour le mois de décembre 2021, contre 53,2 en estimation flash, et en chute par rapport à un niveau de 57,6 pour novembre.



Après une chute de 5,8% en octobre 2021 par rapport au mois précédent, les commandes à l'industrie allemande ont rebondi de 3,7% en novembre, pour s'établir 6,6% au-dessus de leur niveau d'avant la pandémie de coronavirus en Allemagne.



Enfin, Eurostat annonce que les prix à l'entrée des usines dans la zone euro ont progressé de 23,7% sur un an en novembre, progression supérieure d'environ un point à celle anticipée en moyenne par les économistes.



Dans l'actualité des valeurs, à Paris, ALD s'adjuge 6% après un protocole d'accord pour l'acquisition de LeasePlan par le groupe de services de mobilité, alors que Coface dévisse de 9% suite à la décision de Natixis de céder sa participation dans l'assureur-crédit.