Marché: le redressement va-t-il perdurer? information fournie par Cercle Finance • 21/02/2023 à 08:30

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue sans grand changement mardi à l'ouverture dans l'attente de la réouverture de Wall Street après un long week-end férié, et dont l'orientation pourrait fournir une nouvelle impulsion au marché.



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - échéance mars - cède 14,5 points à 7333,5 points, annonçant un début de séance proche de l'équilibre.



Le marché parisien avait achevé la séance de lundi sur un repli anecdotique de 0,2%, à 7335 points, au terme d'une journée calme, marquée par l'absence des place américaines fermées pour cause de 'Washington's Birthday'.



D'après les premières indications disponibles, la Bourse de New York devrait ouvrir en baisse ce mardi, sur des replis allant de 0,3% à 0,4%.



Toute la question est de savoir si les places boursières mondiales sont en mesure de poursuivre leur redressement amorcé depuis le début de l'année et qui se traduit jusqu'ici par un gain de l'ordre de 13% pour le CAC.



'Malgré une perspective plus restrictive de la politique monétaire et un rebond des taux obligataires, les marchés d'actions continuent de progresser, sans se soucier des risques qui s'amoncellent', s'inquiètent les équipes d'IG France.



Aux Etats-Unis, la dynamique favorable des indices new-yorkais s'est légèrement essoufflée la semaine passée suite à la parution de données sur l'inflation plus fortes que prévu.



L'indice S&P 500 s'est par conséquent replié de 0,2% lors de la semaine écoulée.



L'Europe, qui figure aux avant-postes du mouvement haussier, devrait adopter une position d'attente ce matin avant la publication des derniers indices PMI européens.



Les investisseurs veulent savoir si ces indicateurs confirmeront le redémarrage modéré, mais réel, de l'activité dans l'Union monétaire suggéré par plusieurs indicateurs récents.



'Alors que la fin de l'hiver approche en Europe et que les réserves de gaz sont bien au-dessus de la moyenne, l'optimisme pour l'économie continue de monter', note ainsi Philippe de Gouville, le CEO et cofondateur de la fintech Ismo.



Si les perspectives de moyen terme restent entachées d'incertitude, la crainte d'un rationnement de l'énergie s'estompe, ce qui pourrait prolonger le redressement timide de la confiance amorcé depuis le début de l'année.



Les PMI du mois de janvier avait apporté quelques signes de rebond sur le Vieux Continent, excepté peut-être au Royaume-Uni, et les chiffres de février devraient rester encourageants et ressortir en légère hausse.



La journée sera également marquée par la publication de l'indice mesurant le moral des investisseurs en Allemagne, compilé par l'institut d'études économiques ZEW.



Pour le reste, c'est un certain calme qui prévaut actuellement sur le marché des changes, caractérisé depuis plusieurs mois par un raffermissement de l'euro, tout comme sur le marché pétrolier, où les cours ont tendance à peu évoluer depuis le début 2023.



Si la saison des résultats trimestriels aux Etats-Unis touche désormais à sa fin, les poids lourds de la distribution que sont Walmart et Home Depot, deux composantes de l'indice Dow Jones, publieront leurs comptes à l'heure du déjeuner.