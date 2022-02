Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: le redressement se confirme, Wall Street en renfort information fournie par Cercle Finance • 09/02/2022 à 08:35









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait poursuivre sa progression mercredi matin, portée par un rebond des valeurs technologiques sur fond de détente des taux longs après leur brusque remontée des derniers jours.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance février - grimpe de 58 points à 7085 points, annonçant un début de séance dans le vert.



L'évolution des rendements obligataires, qui ravive les craintes d'un ralentissement économique du fait du renchérissement du loyer de l'argent, reste le principal sujet de préoccupation des marchés.



Les places boursières européennes devraient néanmoins rester fermement ancrées en territoire positif ce matin, grâce à quelques signes d'apaisement sur ce front.



Les rendements des bons du Trésor américain sont en effet repartis à la baisse hier soir, le dix ans étant revenu en direction de 1,94% après avoir atteint un peu plus tôt un nouveau plus haut de deux ans, à presque 1,96%.



'Cette accalmie apporte un peu de soulagement, mais pourrait être de courte durée sachant que les chiffres américain de l'inflation paraîtront demain', préviennent ce matin les équipes de Danske Bank.



Le rebond des actions européennes a profité pour l'instant aux secteurs de la finance et des matières premières, souvent considérés comme les grands gagnants de la réapparition des tensions inflationnistes.



Ce matin, ce sont les valeurs technologiques qui devraient se mettre en évidence, à la faveur de l'accélération du Nasdaq, qui a fini la séance de mardi sur des gains de 1,6%, confirmant un timide retour de l'appétit pour le risque.



De manière générale, les investisseurs semblent vouloir conserver une forme d'optimisme à la veille des derniers chiffres de l'inflation aux États-Unis.



Attention toutefois, car un chiffre plus élevé que prévu des prix à la consommation au mois de janvier pourrait s'avérer négatif pour les actifs à risque en renforçant la probabilité d'un sévère tour de vis de la Réserve fédérale à l'issue de sa réunion du mois prochain.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.