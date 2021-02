Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : le redressement prend la forme d'un rebond cyclique Cercle Finance • 16/02/2021 à 08:34









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait poursuivre sa progression mardi dans les premiers échanges, portée - comme les autres marchés d'actions - par des signes d'amélioration de la situation sanitaire, qui entraînent un retour de l'appétit pour le risque. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 affiche un gain de 10,5 points à 5795,5 points au lendemain d'une forte hausse de 1,5% qui s'était opérée en dépit de l'absence de Wall Street, fermée pour cause de 'Presidents Day'. Le marché parisien avait signé hier une entame de semaine particulièrement réussie en venant établir un nouveau plus haut depuis la mi-mars 2020, au-delà des 5800 points. Les investisseurs devrait continuer d'opter pour l'achat d'actifs risqués aujourd'hui dans un climat d'optimisme entourant les plans de relance et l'efficacité des plans de vaccination. Si l'Union Européenne reste à la traîne par rapport aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni, les investisseurs continuent d'espérer une réouverture prochaine de l'économie, qui pourrait cette fois bien être définitive. Conséquence, les intervenants de marché se ruent sur les valeurs liées au tourisme, aux loisirs et aux transports, tout en se repositionnant également sur les titres les plus cycliques exposés au redressement de l'activité, comme les banques et les producteurs de matières premières. L'indice Empire State de la Fed de New York - qui sera dévoilé en début d'après-midi avec la réouverture de Wall Street - devrait entretenir le climat d'optimisme sur fond de reflux de la pandémie, de rebond du commerce et de perspectives de relance budgétaire aux Etats-Unis. En Europe, l'indice ZEW reflétant le sentiment des investisseurs allemands sera dévoilé dans la matinée, au même moment que la deuxième estimation du PIB de la zone euro au quatrième trimestre. Selon les analystes techniques, le franchissement en force de la borne haute du corridor 5400/5700 points à Paris pourrait déclencher un déluge d'ordres d'achat qui, pour les plus optimistes, pourrait permettre au CAC de s'ouvrir me chemin des 6000 points.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.