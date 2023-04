Marché: le rebond se poursuit, mais paraît fragile information fournie par Cercle Finance • 28/04/2023 à 08:34

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue en légère hausse vendredi matin dans le sillage du rebond de Wall Street la veille, à l'entame d'une séance qui s'annonce encore très riche sur le front des indicateurs économiques et des résultats d'entreprises.



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - maturité mai - avance de 33 points à 7480 points, signalant une modeste progression à l'ouverture.



Le marché parisien avait réussi à grappiller 0,2% à 7483 points hier, mettant ainsi fin à une série de trois séances de consolidation qui l'avait ramené sous le seuil des 7500 points.



D'après les analystes de Kiplink, ce changement de configuration vient marquer un premier coup d'arrêt à la dynamique haussière de moyen terme de l'indice CAC en fragilisant l'ensemble de se moyennes mobiles.



'Si les premiers supports à 7410 et 7375 venaient à être cassés, l'indice parisien rentrerait en tendance baissière de court terme, mais il est encore trop tôt pour valider un scénario de ce type', souligne la société de Bourse.



'Dans l'immédiat, ce coup de frein appelle la prudence', prévient toutefois Kiplink.



Chez Berenberg, on évoque l'apparition d'un marché 'kangourou', qui conduit les investisseurs à profiter d'éventuels accès de faiblesse des cours et à prendre leurs bénéfices lorsque la tendance devient plus favorable.



'Dans l'immédiat, nous pensons que les risques sont orientés à la baisse pour ce qui concerne les prochains mois au vu des éléments contraires que constituent le resserrement monétaire, les marges sous pression et la récession américaine', avertit le courtier allemand.



Wall Street a signé des gains vigoureux jeudi, grâce notamment à l'envolée de l'action Meta dont les bons résultats ont soutenu l'ensemble du compartiment technologique.



Le Dow Jones s'est adjugé 1,6% à 33826 points et le Nasdaq Composite 2,4% à 12142 points.



Mais les contrats à terme indiquent pour le moment un début de séance sans grand changement à New York suite aux résultats en demi-teinte dévoilés dans la soirée d'hier par Amazon et Intel.



La séance qui s'ouvre s'annonce encore très animée avec, entre autres, la première estimation de la croissance économique en zone euro au premier trimestre et les chiffres de l'inflation en Allemagne.



Ces données constitueront un élément d'importance en vue d'anticiper l'ampleur de la prochaine hausse de taux de la BCE, à savoir 25 points (le scénario privilégié des marchés) ou 50 points de base.



La journée sera tout aussi animée Outre-Atlantique avec la parution des revenus et dépenses des ménages, avant l'annonce de l'indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan



Et le bal des résultats d'entreprises est également appelé à se poursuivre, avec notamment les comptes de Mercedes-Benz, Eni ou Norsk Hydro en Europe qui seront suivis de ceux d'ExxonMobil, Chevron et Colgate-Palmolive aux Etats-Unis.



Sur le marché des changes, le dollar reprend quelques couleurs en remontant aux abords de 1,1010 face à l'euro malgré la première estimation très décevante du PIB américain de premier trimestre publiée hier.



S'agissant des emprunts d'Etat, la dégradation se poursuit puisque le rendement des Treasuries à dix ans s'établit au-delà de 3,52%, tandis que le dix ans allemand se tend encore vers 2,45%.



Enfin, les cours du pétrole continuent de se morfondre, le baril de brut léger américain (WTI) rebondissant d'à peine 0,5% à 75,2 dollars après sa sévère correction des deux dernières semaines.