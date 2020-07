Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : le rebond ne devrait pas durer Cercle Finance • 07/07/2020 à 08:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère baisse mardi matin et abandonner une partie de ses gains de la veille, les investisseurs hésitant à poursuivre leurs achats en l'absence de véritable catalyseur. Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison juillet - cède plus de 32 points à 5032 points, annonçant un début de séance prudent. Si le marché parisien affiche un score flatteur de +15% sur les trois mois écoulés, le CAC ne semble plus aller nulle part depuis le début du mois de juin. 'A court terme, les investisseurs sont partagés entre l'optimisme suscité par les dernières publications économiques et la crainte d'une reprise forte de la pandémie, notamment aux Etats-Unis', justifient les équipes de LFDE. Hier, Wall Street avait terminé en nette hausse, l'ISM des services meilleur que prévu l'ayant emporté au bout du compte sur les inquiétudes entourant la résurgence du Covid-19. Au coup de cloche final, le Dow Jones avançait de 1,8%, tandis que le Nasdaq Composite grimpait de 2,2%. Les analystes préviennent toutefois que la saison des résultats de deuxième trimestre, qui débutera la semaine prochaine, pourrait entraîner un retour de la volatilité sur les marchés. 'Les entreprises qui dans leur grande majorité avaient suspendu leurs objectifs annuels pourraient profiter de l'occasion pour ajuster les attentes qui compte tenu de l'incertitude et de l'apparent regain de vitalité du virus devraient être prudentes', avertit Gilles Guibout, responsable des actions européennes chez AXA IM. 'La valorisation des marchés actions maintenant bien supérieure à ce qu'elle était en début 2020 ne laisse que peu de place à la déception et ne s'explique que par des politiques monétaires accommodantes de plus en plus contestées', ajoute le stratège. L'agenda s'annonce peu chargé en indicateurs économiques aujourd'hui, avec seulement la production industrielle allemande, prévue dans la matinée. Dans ces conditions, les marchés pourraient bien être tentés de faire du surplace. 'L'expérience nous enseigne néanmoins que rares sont les étés calmes sur les marchés', rappelle-t-on chez LFDE. 'Reste à savoir de quel côté penchera la balance', conclut la société de gestion de portefeuille entrepreneuriale.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.