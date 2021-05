Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : le rapport sur l'emploi va s'avérer déterminant Cercle Finance • 07/05/2021 à 08:30









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait débuter en hausse vendredi matin, dans l'espoir que les chiffres de l'emploi attendus cet après-midi aux Etats-Unis se révèlent de nouveau 'explosifs'. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 livraison fin mai - s'adjuge 31 points à 6352 points, annonçant un début de séance favorable. Le marché pourrait néanmoins rester relativement creux en attendant la publication du rapport sur le marché du travail américain au mois d'avril, prévue à 14h30. Les économistes anticipent autour d'un million de créations de postes non-agricoles le mois dernier, avec un taux de chômage qui devrait avoir reflué de 6% à 5,8%. La réaction des marchés aux chiffres de l'emploi s'avérera déterminante pour maintenir la dynamique haussière actuellement à l'oeuvre, et qui a permis au CAC de s'adjuger près de 15% depuis le 1er janvier. 'Les marchés financiers sont aujourd'hui à un niveau où beaucoup de bonnes nouvelles sont désormais intégrées et où les mauvaises surprises sont sanctionnées', prévient Emmanuel Auboyneau, gérant associé d'Amplegest. 'Cela se traduit par un marché plus hésitant qui pourrait souffler à court terme', avertit le professionnel, qui souligne que les investisseurs estiment que les valorisations sont déjà hautes. Conséquence, Amplegest dit aujourd'hui adopter un biais 'un peu plus prudent', tout en restant conscients que les actions offrent clairement les perspectives de rémunération les plus intéressantes à ce jour. La forme étincelante des marchés américains ne fait rien pour le démentir. Le Dow Jones a aligné hier soir de nouveaux records à Wall Street et le Nasdaq Composite a redressé la barre de façon spectaculaire, passant d'un repli de 1% à un gain de 0,4% en clôture, alors que les acheteurs ont repris position sur les 'gros dossiers' comme Apple, Microsoft ou Amazon. Là encore, certains stratèges voient surgir des 'drapeaux rouges' sur des marchés considérés comme 'chauds bouillant' et dont l'accès de fièvre s'étend maintenant aux matières premières et aux crypto-monnaies. 'Les indicateurs techniques, comme les mesures de solidité relative, ont récemment mis en évidence le caractère 'suracheté' des actions américaines et européennes', insistent ce matin les équipes de Berenberg. 'En termes absolus, les valorisations semblent également tendues', met en garde la banque privée allemande.

