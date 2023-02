Marché: le potentiel de progression n'est pas encore épuisé information fournie par Cercle Finance • 20/02/2023 à 08:36

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse lundi matin, le marché maintenant son cap haussier après les records établis la semaine passée.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - désormais passé sur l'échéance mars - avance de 19,5 points à 7380,5 points, laissant entrevoir une entame de séance favorable.



Après avoir cédé jusqu'à 1,3% vendredi, le marché parisien avait lentement rattrapé son retard tout au long de la journée pour finir sur un recul limité de l'ordre de 0,2%, à 7347 points.



Sur l'ensemble de la semaine écoulée, le CAC s'est adjugé près de 3%, ce qui lui a permis d'atteindre jeudi un nouveau plus haut historique à 7387,3 points et de porter à plus de 13% ses gains depuis le début de l'année.



L'appétit des investisseurs pour les actifs risqués a été alimenté par de solides résultats d'entreprise, notamment de la part de quelques poids lourds de la trempe d'Airbus, Carrefour ou Orange.



'Graphiquement, la courbe est parfaite, la zone de résistance entre 7250 à 7300 points étant cassée', soulignent ainsi les analystes graphiques de Kiplink, qui estiment que le CAC dispose encore du potentiel pour poursuivre son mouvement de progression.



Les volumes s'annoncent néanmoins réduits ce lundi en l'absence de direction fournie par Wall Street, qui sera fermée toute la journée du fait de 'Washington's Birthday'.



Les échanges devraient par ailleurs rester limités en raison de l'absence d'indicateurs économiques de premier plan, aucune statistique ne figurant à l'agenda du jour.



Après une journée calme sur la plan macro-économique ce lundi, le reste de la semaine sera marquée par plusieurs rendez-vous importants, dont la publication, demain, des derniers indices d'activité PMI en Europe avant la parution, mercredi, de l'indice allemand Ifo du climat des affaires.



Dans l'immédiat, l'unique point de crispation semble donc essentiellement porter sur les relations diplomatiques entre les Etats-Unis et la Chine et la question des lancements de ballons.



Du côté des entreprises, la saison des résultats touche désormais officiellement à sa fin puisque seulement 61 des entreprises de l'indice S&P 500, dont deux composantes du Dow Jones, publieront leurs comptes cette semaine.



Demain, ce sont Walmart et Home Depot qui dévoileront leurs performances trimestrielles, suivis de Nvidia ou encore Moderna d'ici à la fin de la semaine.



En Europe, quelques ténors tels que BASF, Capgemini, Engie, Holcim, HSBC, Stellantis ou Telefonica se plieront également à l'exercice au cours des jours à venir.



Sur le compartiment obligataire, les marchés européens se stabilisent après avoir achevé la semaine écoulée sur une note favorable, avec des Bunds allemands qui maintiennent autour de 2,44% et des OAT françaises à 2,90%.



Du côté des changes, l'euro remonte aux abords de 1,0690 face au dollar après s'être affaibli mercredi dernier à la suite de chiffres de l'inflation ayant nourri les craintes autour de l'évolution de la politique de la Fed.



Sur le front de l'énergie, le baril de Brent se raffermit de 0,8% à 83,6 dollars tandis que le WTI américain avance de 0,6% à 76,8 dollars.