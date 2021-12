Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : le pic de volatilité est digéré information fournie par Cercle Finance • 07/12/2021 à 08:30









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse mardi matin, poursuivant son rebond convaincant de la veille, même si les investisseurs pourraient rester prudents en attendant la publication de plusieurs indicateurs en Europe comme aux Etats-Unis. Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - échéance décembre - s'octroie une progression de 69,5 points à 6931 points, annonçant un début de séance en territoire positif. Les marchés boursiers tentent visiblement de digérer le pic de volatilité observé la semaine passée, opérant une sorte de retour à la normale avant plusieurs rendez-vous importants prévus au cours des séances qui viennent. La séance d'aujourd'hui sera déjà animée par de nombreuses publications d'indicateurs macroéconomiques, avec entre autres la dernière estimation de la croissance dans la zone euro pour le troisième trimestre et l'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands. Les chiffres de la production industrielle en Allemagne seront en particulier scrutés de près. Après plusieurs mois de repli, la production du secteur automobile devrait s'être stabilisée en octobre, d'après les chiffres des constructeurs, ce qui devrait contribuer à stopper la chute quasi-continue de l'activité industrielle constatée Outre-Rhin depuis le début de l'année. Aux Etats-Unis sont attendus en début d'après-midi les données concernant la productivité et la balance commerciale, deux statistiques mineures qui feront figure de hors-d'oeuvre avant les chiffres de l'inflation, qui seront dévoilés vendredi. Bon nombre d'analystes s'attendent à ce que les marchés restent tiraillés d'ici à la fin de l'année entre l'incertitude sanitaire due à la propagation du variant Omicron et le risque d'une inflation finalement moins transitoire qu'anticipé. Une inflation plus forte que prévu vendredi risquerait de confirmer une accélération de la normalisation de la politique monétaire de la Fed, dont la décision est attendue la semaine prochaine. Wall Street a entamé la semaine favorablement lundi sur fond de remontée des prix du pétrole. Le Dow Jones s'est ainsi adjugé près de 1,9% à 35.227 tandis que le Nasdaq Composite prenait plus de 0,9% à 15.225 points. En Asie, la Bourse de Tokyo a réussi à s'extirper de sa tendance baissière mardi en signant un rebond de près de 1,9%.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.