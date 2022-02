Marché: le PIB britannique ne rassure pas information fournie par Cercle Finance • 11/02/2022 à 11:40

(CercleFinance.com) - Dans le sillage de Wall Street la veille, les Bourses européennes s'inscrivent en retrait (-0,8% à Londres et à Francfort, -1,2% à Paris) malgré une publication à première vue de bonne facture sur la croissance économique au Royaume Uni.



Le PIB britannique a augmenté de 1% au quatrième trimestre 2021, mais Capital Economics pointe une contraction de 0,2% au mois de décembre, qui 'combinée à une inflation de 5,4%, a donné à l'économie un goût de stagflation à la fin de l'année dernière'.



'Comme la vague Omicron s'est maintenant estompée, la baisse du PIB sera bientôt inversée, mais l'inflation élevée demeurera plus longtemps et, conjuguée à la hausse des impôts en avril, freinera la croissance du PIB cette année', prévient le bureau d'analyse.



Les places européennes semblent plus largement suivre la tendance négative de la veille à Wall Street, au terme d'une séance dominée par une hausse plus forte que prévu de l'inflation américaine, à +7,5% en rythme annualisé en janvier.



'L'inflation a atteint son niveau le plus élevé depuis février 1982, et les pressions inflationnistes restent généralisées. La première hausse des taux d'intérêt de la Fed en mars est ainsi vraisemblablement scellée', réagissait Commerzbank.



Dans l'actualité des valeurs, British America Tobacco (BAT) grappille moins de 1% à Londres après la publication de ses résultats annuels, tandis qu'Aperam cède près de 2% à Amsterdam malgré l'annonce d'un programme de rachats d'actions par le sidérurgiste.