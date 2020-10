Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : le pessimisme règne en maitre Cercle Finance • 15/10/2020 à 11:33









(CercleFinance.com) - Le pessimisme règne en maitre au sein des Bourses européennes (-2,3% à Londres et à Paris, -3,1% à Francfort), dans un contexte peu réjouissant avec notamment le blocage des discussions à Washington et le spectre d'une nouvelle vague épidémique. 'Aux craintes autour de la propagation du Covid-19 et des nouvelles mesures pour l'endiguer, est venue s'ajouter le pessimisme concernant les négociations au Congrès américain sur le nouveau plan de relance aux Etats-Unis', note Kiplink Finance. Ce dernier note aussi que 'les tensions entre Washington et Pékin reviennent en force alors que le Département d'Etat américain a soumis à l'administration une proposition d'ajouter la fintech chinoise Ant Group à sa liste noire commerciale'. 'En France, la décision d'instaurer un couvre-feu à 21h pour lutter contre la propagation du virus inquiète les investisseurs car elle aggravera la perte d'activité dans les services et compromettra encore davantage la poursuite du rattrapage économique', poursuit-il. Outre les trimestriels de Walgreens et de Morgan Stanley, l'ouverture à Wall Street sera précédée des indices d'activité Empire State et Philly Fed, des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage et des prix à l'importation aux Etats-Unis. Dans l'actualité des valeurs européennes, Ryanair lâche près de 4% à Londres, la compagnie aérienne irlandaise à bas prix ayant encore réduit son programme d'hiver, ramenant sa capacité de 60 à 40% par rapport à l'année précédente. Roche recule de plus de 2% à Zurich, après l'annonce par le groupe de santé, au titre des neuf premiers mois de 2020, d'un chiffre d'affaires en baisse de 5% en données publiées (+1% à taux de changes constants). Metro cède moins de 1% à Francfort, les ventes du groupe de distribution pour son quatrième trimestre 2019-20 étant ressorties pratiquement au niveau de l'an dernier (6,5 milliards d'euros), avec une baisse de 0,5%. Publicis perd 1% à Paris, après que le groupe de communication a dévoilé au titre du troisième trimestre un revenu net en baisse organique de 5,6%, performance cependant 'au-dessus des prévisions de dépenses publicitaires'.

