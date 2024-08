Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: le mouvement vendeur se poursuit information fournie par Cercle Finance • 02/08/2024 à 08:38









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse vendredi matin en attendant la publication des chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis, point culminant d'une semaine particulièrement intense.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison août - lâche 68,6 points à 7313,5 points, annonçant un début de séance dans le rouge.



Le Département du Travail américain publiera à 14h30 les statistiques de l'emploi pour le mois de juillet, qui devraient confirmer le ralentissement du marché du travail aux Etats-Unis.



Les investisseurs seront à l'affût de tout signe de décélération plus marquée qu'anticipé après les indicateurs inférieurs aux attentes publiés ces derniers jours, qui ont renforcé les anticipations d'une baisse de taux en septembre.



Les économistes prévoient en moyenne 170.000 créations de postes non-agricoles après les 206.000 annoncées pour juin, avec un taux de chômage stable à 4,1%.



Des chiffres moins bons que prévu permettraient de valider le scénario d'un assouplissement monétaire dès le mois prochain, désormais envisagé par les traders avec une probabilité de plus de 66% selon l'outil CME FedWatch.



Mais un dégradation trop marquée du marché du travail pourrait aussi faire émerger des inquiétudes quant à la santé de l'économie américaine, alors que Jerome Powell, le président de la Fed, a indiqué mercredi s'inquiéter d'un possible 'atterrissage brutal' de la croissance.



'La grande question est désormais de savoir s'il s'agit d'une 'normalisation' ou s'il s'agit de davantage: pour le moment, la Fed retient la première hypothèse ,mais on sent bien que les choses pourraient évoluer', souligne Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques.



La statistique de l'emploi viendra clore une semaine décisive, marquée à la fois par les annonces de la Réserve fédérale, une avalanche de résultats d'entreprises et plusieurs indicateurs économiques de premier plan.



Pour l'heure, le CAC 40 affiche une perte hebdomadaire de 2%, qui l'a conduit à enfoncer son support majeur des 7500 points, puis le seuil des 7400 points.



D'après les analystes techniques, le cap des 7275 points demeure pour l'instant un soutien-clé jusqu'aux niveaux des 6950/6775 points qui surgiraient en cas de crise plus profonde.



Du côté des résultats des géants technologiques américains, Apple a fait état hier soir de performances trimestrielles meilleures que prévu et de perspectives encourageantes, ce qui ne lui valait qu'une progression de 0,5% en transactions électroniques.



Amazon était plus lourdement sanctionné avec une chute de 7% en cotations après-Bourse suite à une publication trimestrielle moins solide que prévu.



Le marché obligataire confirme sa bonne forme dans l'attente des données sur l'emploi américain, avec un rendement des Treasuries à dix ans désormais ancré sous la barre des 4%, quasiment au plus bas depuis le début de l'année.



Les cours du brut restent portés par les craintes d'une escalade du conflit au Moyen-Orient, ce qui permet au baril de brut léger américain (WTI) d'avancer de 0,8% à 76,9 dollars.





