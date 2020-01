Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : le mouvement de baisse se poursuit en Europe Cercle Finance • 30/01/2020 à 15:12









(CercleFinance.com) - Les places de marché européennes restent dans le rouge en ce milieu d'après-midi, au lendemain d'une réunion de politique monétaire de la Fed sans grande surprise. 'Comme attendu la Fed a laissé inchangés ses taux directeurs, citant la vigueur du marché du travail et la solide croissance éconmique. Jerome Powel a noté que le comité évalue prudemment l'impact économique potentiel du coronavirus', résume en effet Wells Fargo Advisors. Ainsi, le CAC 40, le DAX et le FTSE 100 reculent respectivement de -1,6%, -1,2% et -1,4%, alors que se poursuit la saison des résultats des entreprises. Parmi les publications de résultats du jour aux États-Unis, figuraient notamment celles de Verizon, Coca-Cola et Eli Lilly, qui se sont rajoutées à celles de Microsoft et de Facebook parues cette nuit. Du côté des données statistiques, l'indice ESI du sentiment économique a augmenté de façon marquée dans la zone euro (+1,5 point à 102,8) et dans l'Union Européenne (+1,9 point à 101,3) en janvier par rapport au mois précédent, selon la Commission européenne. Dans la zone euro, la confiance s'est améliorée de façon marquée dans l'industrie et la construction, tandis que celle chez les ménages et dans le secteur de services est restée à peu près inchangée et que celle dans le commerce de détail a un peu reculé. Le PIB américain a progressé de 2,1% en rythme annuel au quatrième trimestre 2019, selon la toute première estimation du Département du Commerce, là où les économistes anticipaient en moyenne une hausse de 2,2%. Le Département américain du Travail annonce ce jeudi avoir dénombré 216.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, en baisse de 7.000 par rapport à la semaine précédente (chiffre révisé, de 211.000 à 223.000). Du côté des valeurs, Deutsche Bank dévoile pour 2019 un résultat net annuel en nette baisse, à -5,265 milliards d'euros, contre +341 millions d'euros en 2018, que le groupe explique 'entièrement par des effets liés à sa transformation'. Sur l'année, le chiffre d'affaires s'affiche néanmoins en baisse de -8%, à 23,165 milliards d'euros. Swatch Group lâche 3,7% à Zurich suite à la présentation par l'horloger helvétique d'un résultat net en baisse de 13,7% à 748 millions de francs suisses au titre de 2019, avec une marge opérationnelle dégradée de 1,6 point à 12,4%.

