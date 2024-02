Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: le moral demeure au beau fixe en Europe information fournie par Cercle Finance • 16/02/2024 à 11:38









(CercleFinance.com) - Le dynamisme de Wall Street, où le Dow Jones et le S&P500 se sont encore adjugés 0,9% et 0,6% respectivement la veille, continue de soutenir le moral des investisseurs sur les places européennes (+0,8% à Londres et à Francfort, +0,5% à Paris).



Pour rappel, la Bourse de New York a profité jeudi d'indicateurs dans l'ensemble rassurants pour l'économie américaine, avec notamment de fortes progressions des indices 'Empire State' et 'Philly Fed', ainsi qu'un recul des inscriptions aux allocations chômage.



'L'indice des prix producteurs (PPI) -à paraitre en début d'après-midi- est devenu le plus important depuis un certain temps', juge toutefois Deutsche Bank, qui en attend une mise à jour sur certaines composantes clés de l'inflation PCE dans les services.



En attendant ce rendez-vous, les opérateurs ont pris connaissance d'une confirmation du ralentissement de l'inflation en France à +3,1% en rythme annuel en janvier, ainsi que d'un rebond séquentiel de 3,4% des ventes de détail au Royaume Uni sur le même mois.



Dans l'actualité des valeurs, l'action Eni recule de près de 2% à Milan, après la publication par le groupe pétrolier et gazier italien d'une baisse de 23% de son bénéfice net au quatrième trimestre 2023, qu'il attribue à la volatilité des prix du brut.



Toujours parmi les publications de résultats de la séance, les investisseurs délaissent aussi celles du réassureur helvétique Swiss Re et du groupe industriel belge Umicore, toutes deux sanctionnées par des reculs de 2% en Bourses de Zurich et de Bruxelles.





