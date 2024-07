Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: le moment d'acheter les actions françaises, selon MS information fournie par Cercle Finance • 04/07/2024 à 16:55









(CercleFinance.com) - A quelques jours du second tour des élections législatives, les stratèges de Morgan Stanley estiment qu'il est le bon moment pour faire l'achat d'actions françaises, peut-on lire dans une note diffusée ce jeudi.



La banque d'affaires américaine souligne en effet que les valeurs françaises continuent d'évoluer à des niveaux planchers suite aux résultats des élections européennes et à l'annonce de la dissolution, alors que le 'spread' entre l'OAT française à 10 ans et le Bund allemand de même échéance s'est lui considérablement réduit dans l'intervalle.



Morgan Stanley recommande aux investisseurs en actions d'adopter la même approche que leurs homologues sur le compartiment obligataire en repassant à l'achat sur leurs actifs de référence en perspective du second tour.



Du point de vue de la firme new-yorkaise, les deux scénarios les plus probables - à savoir l'absence de majorité claire ou la victoire du RN - seront de toute façon suivis d'un rebond des actions françaises et des places boursières européennes dans leur ensemble.



Mettant en évidence une 'dislocation' générale au niveau de la valorisation des actions, Morgan Stanley conseille d'acheter sur les points bas (1) les titres liés à la défense européenne, (2) les valeurs bancaires italiennes, (3) BNP Paribas (d'un point de vue tactique), (4) Saint-Gobain et enfin (5) Veolia.





