Marché: le mois de septembre fidèle à sa réputation information fournie par Cercle Finance • 30/09/2022 à 08:36

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sans grand changement vendredi matin, les intervenants semblant vouloir adopter une position attentiste avant le déluge de statistiques prévu dans la journée.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison octobre - avance de 10,5 points à 5688,5 points, annonçant une pause après l'agitation des derniers jours.



La volatilité risque néanmoins de resurgir en cette dernière séance de la semaine et du mois, alors que les investisseurs se préparent à digérer une nouvelle batterie d'indicateurs macroéconomiques.



Les derniers chiffres en date, notamment du côté de l'inflation, ont laissé peu de choix aux investisseurs qui sont désormais nombreux à chercher à se prémunir contre un environnement économique qui apparaît de plus en plus sombre.



La révision à la hausse, hier, de l'indice PCE, la mesure de l'inflation privilégiée par la Fed, a incité les acteurs de marché à privilégier les options les plus protectrices, en particulier la détention de cash.



Après avoir cédé près de 2,4% en fin de journée jeudi, le marché parisien est malgré tout parvenu à limiter quelque peu ses pertes pour achever la séance sur un repli de 1,5% à 5676 points.



Sur l'ensemble de la semaine, le CAC accuse pour l'instant un repli contenu de 1,8%, mais le mois de septembre - marqué par l'enfoncement de nombreux supports importants - se solde à ce stade par une chute de l'ordre de 7%.



Point d'orgue de la séance de vendredi, les derniers chiffres de l'inflation en zone euro, attendus en fin de matinée, devraient établir un nouveau record proche de 10% sur un an au mois de septembre, contre 9,1% en août.



En plus des données sur l'inflation, la journée sera également marquée par les chiffres de l'emploi en zone euro, sachant que la région bénéficie actuellement d'un taux de chômage au plus bas depuis des décennies (6,6%).



Aux Etats-Unis, les investisseurs surveilleront les dépenses des ménages, qui devraient montrer que la consommation tend à se modérer face au choc de l'inflation.



Le sommet des ministres de l'Energie de l'Union européenne, prévu aujourd'hui, devrait quant à lui continuer à explorer les pistes pour ramener un semblant de calme sur les marchés de l'électricité et du gaz.



La réunion devrait notamment se pencher sur le plan de la Commission visant à plafonner les prix de l'électricité et à imposer des taxes sur les 'superprofits' des groupes pétroliers.



En Chine, l'indice des directeurs d'achat (PMI) du secteur manufacturier est ressorti à 50,1 en septembre, contre 49,4 en août, selon de données publiées aujourd'hui par le Bureau d'Etat des statistiques (BES).



Un chiffre plutôt encourageant, puisqu'un indice supérieur à 50 points indique une expansion de l'activité industrielle, tandis qu'un chiffre en dessous de ce seuil reflète une contraction.