Marché: le mois de mars devrait commencer dans le vert

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue en hausse vendredi à l'ouverture, l'optimisme étant de mise avant une séance chargée, qui sera notamment marquée par la publication des dernières données sur l'inflation en zone euro.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin de mois - s'adjuge plus de 40 points à 7981 points, ce qui signifie que l'indice pourrait s'approcher un peu plus du seuil des 8000 points à l'ouverture.



Le marché parisien semble bien parti pour démarrer cette première séance du mois de mars dans le vert, dans le prolongement d'un mois de février très favorable qui s'était traduit par l'inscription de nouveaux records.



Sur l'ensemble de la semaine, l'indice parisien CAC 40 accuse à ce stade un repli de l'ordre de 0,5% après s'être octroyé une progression de plus de 3% sur l'ensemble du mois de février.



Alors que le CAC a gagné 5% depuis le 1er janvier, les investisseurs semblent néanmoins éprouver le besoin de digérer ce puissant mouvement haussier en attendant d'identifier quel sera le prochain catalyseur.



'Les actions européennes prennent maintenant le temps de réfléchir à l'ampleur de leur progression depuis le début de l'année', explique Florian Ielpo, responsable de la recherche macroéconomique chez Lombard Odier Investment Managers.



Sur le front macroéconomique, le marché suivra avec attention ce matin les indices d'activité PMI dans le secteur manufacturier, avec l'espoir que ces chiffres confirment la légère embellie qui se dessine actuellement dans l'industrie européenne.



Mais les investisseurs guetteront surtout, à 11h00, la publication des données préliminaires sur l'inflation en zone euro, à l'affût de la moindre indication sur le calendrier des prochaines baisses de taux de la BCE.



Si la désinflation devrait reprendre son cours, la modération des prix ne devrait pas constituer un argument suffisant en vue d'un rapide assouplissement monétaire de la BCE, qui se réunira la semaine prochaine.



Sur le marché obligataire, la détente reste de mise après les derniers chiffres de l'inflation américaine, qui ont convaincu hier les investisseurs que le cycle de baisse des taux approchait aux Etats-Unis.



'L'inflation au sens du PCE au mois de janvier entérine notre point de vue selon lequel cette mesure privilégiée de l'inflation pour la Fed reviendra à ses niveaux cibles d'ici au milieu de l'année, ce qui devrait permettre à la banque centrale de réduire ses taux dans une ampleur plus importante que ce que les investisseurs prévoient actuellement', affirme Capital Economics.



Le rendement des Treasuries à dix ans recule vers 4,25%, tandis que le taux du dix ans allemand se tasse à 2,41%.



La séance promet également d'être animée cet après-midi à Wall Street, où paraîtront l'ISM manufacturier ainsi que l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan.



Si les intervenants pourraient avoir besoin de nouveaux catalyseurs pour maintenir l'élan des dernières semaines, la tendance haussière reste toujours intacte sur les marchés, affirment les stratèges.



Dans ces conditions, les récents sommets atteints sur les Bourses mondiales ne devraient constituer qu'une simple étape dans le cadre d'une vague haussière plus pérenne, ajoutent-ils.



'D'un point de vue technique, si l'engouement se poursuit, la hausse actuelle du CAC 40 pourrait se poursuivre en direction des 8250 points avant d'être sujet à une respiration', prédisent ainsi les équipes d'Admirals Group, un courtier pour les investisseurs particuliers et les professionnels.





